Quels sont les symptômes de la varicelle ?

Bakou, 17 avril, AZERTAC

La varicelle, qui est causée par le virus varicelle-zona, est une infection de l’enfance à la fois courante et évitable, le site Soins de nos enfants.

Généralement légère, elle se manifeste surtout chez les jeunes enfants, mais elle peut être très incommodante. Les adolescents et les adultes qui l’attrapent peuvent toutefois devenir très malades.

La varicelle est très dangereuse pour les personnes qui ont des troubles du système immunitaire, comme ceux causés par la leucémie, ou qui prennent des médicaments qui affaiblissent le système immunitaire.

Quels sont les symptômes ?

La varicelle commence souvent par causer de la fièvre, des douleurs et des courbatures.

Elle est suivie, 1 ou 2 jours plus tard, par une éruption cutanée, qui peut s’accompagner de fortes démangeaisons et incommoder l’enfant énormément. Elle se manifeste sur la tête et le visage et se répand rapidement sur le corps, les bras et les jambes. L’éruption provoque l’apparition de boutons roses plats qui se transforment rapidement en petites cloques remplies de liquide. Certaines enfants n’ont que quelques cloques, mais d’autres peuvent en avoir jusqu’à 500. Au bout de 4 ou 5 jours, ces cloques ouvrent, sèchent et forment des gales.

La plupart des enfants perdent l’appétit et ont des maux de tête pendant les quelques premiers jours de la maladie.

Comment se transmet-elle ?

La varicelle se répand aux autres très facilement. Comme elle est contagieuse à compter de 2 jours avant l’apparition des boutons, elle se transmet sans que personne ne le sache. Elle peut continuer d’être contagieuse jusqu’à ce que toutes les cloques aient séché.

Le virus pénètre dans l’organisme par le nez ou la bouche. Il se développe de 2 à 3 semaines après un contact avec une personne infectée.

La maladie se propage surtout par l’air. Le virus peut survivre dans l’air pendant plusieurs heures. On peut la contracter si on est dans la même pièce qu’une personne infectée ou dans une pièce que vient de quitter une personne infectée.

Elle se transmet aussi par contact direct avec le virus. Vous pouvez attraper la varicelle si vous touchez à une cloque, au liquide ou à la croûte humide d’une cloque.

Une femme enceinte qui a la varicelle peut transmettre la maladie à son bébé avant l’accouchement.

Une mère qui a la varicelle peut transmettre la maladie à son nouveau-né après la naissance.

Si l’un de vos enfants est atteint de la varicelle, les autres membres de la famille qui ne l’ont pas encore contractée ou qui n’ont pas été vaccinées contre la varicelle la contracteront sûrement.

La varicelle ne peut pas survivre sur des objets comme les draps, les comptoirs de cuisine ou les jouets.

Comment soigne-t-on la varicelle ?

Si votre enfant contracte la varicelle, ne lui donnez ni aspirine (acide acétylsalicylique) ni un autre produit contenant de l’aspirine. L’aspirine accroît le risque de syndrome de Reye, une maladie grave qui peut endommager le foie et le cerveau. Pour contrôler la fièvre de votre enfant, utilisez plutôt de l’acétaminophène (Tylenol, Tempra et Panadol, entre autres).

Encouragez votre enfant à ne pas se gratter. Le grattage peut provoquer des infections causées par des bactéries qui pénètrent dans la peau. L’ajout de bicarbonate de soude à l’eau du bain peut aussi soulager les démangeaisons. Votre médecin peut également vous recommander une crème pour limiter les démangeaisons.

Les nourrissons atteints de la varicelle, de même que les adolescents et les adultes qui sont atteints d’une forme grave de la maladie, peuvent recevoir des antiviraux.