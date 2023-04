Djeyhoun Baïramov informe Louis Bono des soldats azerbaïdjanais détenus par les Arméniens

Bakou, 17 avril, AZERTAC

Le ministre azerbaïdjanais des Affaires étrangères Djeyhoun Baïramov a rencontré, lundi 17 avril, le conseiller principal du Département d’Etat américain pour les négociations sur le Caucase, Louis Bono.

Les perspectives du processus de négociation sur un traité de paix Azerbaïdjan-Arménie, ainsi que d'autres composantes du processus de normalisation entre les deux pays, ont fait l’objet de discussions lors de l’entretien.

Le ministre Djeyhoun Baïramov a indiqué que l'Arménie n'avait pas rempli ses obligations dans le cadre de la déclaration tripartite, n'avait pas complètement retiré ses forces des territoires azerbaïdjanais, avait maintenu 8 villages azerbaïdjanais sous son occupation et poursuivait ses activités militaires et provocations politiques. Dans le même temps, le chef de la diplomatie azerbaïdjanaise a déclaré que deux soldats azerbaïdjanais avaient été détenus, que des violences physiques avaient été exercées contre l'un d’eux et qu'il était important de les libérer immédiatement.

Les parties ont également échangé sur d'autres questions d'intérêt mutuel.