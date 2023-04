Moments d’une vie dédiée au peuple : 1984

Bakou, 17 avril, AZERTAC

A l’occasion du 100e anniversaire de la naissance d’Heydar Aliyev, éminent homme politique et homme d'État, fondateur de l'Azerbaïdjan indépendant moderne, l’AZERTAC présente les moments les plus importants de la vie et des activités politiques exceptionnelles du leader national par ordre chronologique.

Le 17 janvier. Le premier vice-président du Conseil des ministres de l’URSS, Heydar Aliyev, a assisté à la réunion élargie du Présidium du Comité central des syndicats des ouvriers du ministère des Routes, des Chemins de fer, de la Construction et des Transports de l’URSS.

Le 23 janvier. Il a prononcé un discours lors de la réunion du Conseil d'administration élargi du ministère de la Construction et des Transports de l'URSS.

Le 14 février. Il a reçu le vice-Premier ministre du Conseil d’État de la République populaire de Chine, Wan Li, au Kremlin.

Le 22 février. Il a assisté à la cérémonie d’adieu du grand compositeur azerbaïdjanais Fikret Amirov à Bakou.

Le 23 février. Il a visité l’usine de construction navale.

Les 11-13 mars. Il a visité la République arabe syrienne.

Le 11 avril. Il a présenté un exposé sur les principaux aspects des réformes dans les écoles normales et professionnelles lors de la session du Soviet suprême de l’URSS.

Le 18 mai. Il a prononcé un discours lors de la réunion des cinéastes de l’Union à Moscou.

Les 3-10 juin. Il a pris connaissance de l’avancement de la construction de la ligne ferroviaire Magistrale Baïkal-Amour.

Le 5 juillet. Il est intervenu sur le sujet de la construction de la ligne ferroviaire Magistrale Baïkal-Amour au Bureau politique du Comité central du Parti communiste de l’URSS.

Les 6-7 septembre. Il a visité un certain nombre d’écoles secondaires et professionnelles à Bakou.

Le 29 septembre, le président de la République d’Azerbaïdjan, Ilham Aliyev, a signé un décret portant déclaration de l’an 2023 « Année Heydar Aliyev » dans le pays. Le 10 mai 2023 marquera le 100e anniversaire de la naissance d’Heydar Aliyev, leader national du peuple azerbaïdjanais, fondateur de l’État azerbaïdjanais indépendant, homme politique et homme d’État exceptionnel.