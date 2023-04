La croissance chinoise contribue à la stabilité financière du pays et du monde, selon un responsable du FMI

Bakou, 17 avril, AZERTAC

La croissance économique de la Chine est importante pour la stabilité financière chinoise et mondiale à un moment où le système financier planétaire est soumis à des tensions considérables, a confié mercredi à Xinhua Fabio Natalucci, directeur adjoint du département des marchés monétaires et financiers du FMI.

"Je pense que la croissance est une recette cruciale pour la stabilité financière. Il ne peut y avoir de stabilité financière sans croissance, c'est un point très important à souligner", a déclaré M. Natalucci, qui est responsable du Rapport sur la stabilité financière dans le monde.

"La croissance en Chine est donc importante pour la stabilité financière chinoise. En tant que partie de l'économie mondiale, il est important de restaurer la croissance au niveau global, ainsi que de contribuer à la stabilité financière", a-t-il poursuivi.

La Chine est un protagoniste important à l'échelle mondiale, en raison de sa contribution à la croissance mondiale et de sa participation au marché financier planétaire, a évoqué M. Natalucci. "Il est donc clair qu'elle doit jouer un rôle important pour tenter de répondre à ces préoccupations en matière de stabilité financière".

"Ce que nous constatons essentiellement, c'est un système financier, un système financier mondial qui est mis à l'épreuve par ce nouvel environnement de taux et d'inflation plus élevés. C'est pourquoi nous pensons que les risques pour la stabilité financière sont accrus aujourd'hui", a-t-il ajouté.

"La grande question est de savoir si les taux et l'inflation vont rester plus élevés, quel niveau de taux d'intérêt particulier, ou si nous allons revenir à ce à quoi nous étions habitués avant la pandémie. Cela va affecter la prise de risque et la vulnérabilité du système financier", a estimé M. Natalucci.

Il est nécessaire d'analyser ce qui s'est passé dans les secteurs bancaires de pays comme les Etats-Unis et la Suisse du point de vue de la gestion interne des risques, du point de vue de la supervision et du point de vue de la réglementation, a-t-il indiqué.

"Il est important de garder à l'esprit que le bilan doit également être fait au niveau mondial, car le comportement de certaines de ces institutions financières a un impact et des répercussions à travers le monde entier", a souligné M. Natalucci.

Les efforts multilatéraux devraient être renforcés pour réduire les tensions géopolitiques et la fragmentation économique et financière, qui font l'objet d'un chapitre dans le dernier Rapport sur la stabilité financière dans le monde, a-t-il recommandé

"Il y a un coût dont les décideurs politiques doivent être conscients et qui se répercute sur les flux de capitaux transfrontaliers, sur la santé du système financier mondial et sur la capacité des investisseurs à diversifier les risques. Le coût de la fragmentation financière doit donc être examiné très attentivement", selon lui.

Il a suggéré que les organismes internationaux de réglementation et de normalisation, tels que le Conseil de stabilité financière et le Comité de Bâle sur le contrôle bancaire, continuent à promouvoir les normes mondiales de réglementation financière afin de minimiser la fragmentation financière.(Xinhua)