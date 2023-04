Le représentant du Département d'État américain Dereck Hogan informé des provocations militaro-politiques continues de l'Arménie

Bakou, 17 avril, AZERTAC

Lundi 17 avril, il y a eu une conversation téléphonique entre le ministre des Affaires étrangères de la République d'Azerbaïdjan, Djeyhoun Baïramov, et le sous-secrétaire adjoint du département d'État américain pour les affaires européennes et eurasiennes Dereck Hogan.

Les questions actuelles liées à la coopération entre l'Azerbaïdjan et les États-Unis, la situation actuelle dans la région, y compris l'agenda de paix entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan ont été discutées lors de la rencontre, a-t-on appris auprès du service de presse du ministère des Affaires étrangères.

Ayant abordé l'existence d'un programme de coopération bilatérale et multilatérale entre l'Azerbaïdjan et les États-Unis dans divers domaines, le ministre Djeyhoun Baïramov a souligné l'importance des contacts mutuels dans le développement des relations. Il a mis l’accent sur la situation actuelle dans la région dans la période post-conflit, et sur le fait que les provocations militaro-politiques continues commises par l'Arménie nuisaient aux efforts de paix et de construction de l'Azerbaïdjan. Il a été indiqué que l'Arménie n'avait pas encore retiré ses forces armées du territoire azerbaïdjanais et que malgré les mesures non constructives prises par l'Arménie, l'Azerbaïdjan était déterminé à poursuivre ses efforts en vue de faire avancer l’agenda de paix.

Dereck Hogan a déclaré que pour l'établissement d'une paix et d'une sécurité durables dans la région, il était important que le processus de normalisation entre l'Azerbaïdjan et l'Arménie soit couronné de succès et que les problèmes existants soient résolus par des négociations. Il a souligné que les États-Unis étaient prêts à soutenir le processus de paix.

Au cours de la conversation téléphonique, les parties ont également procédé à un échange de vues sur d'autres questions d'intérêt commun.