Bakou, 18 avril, AZERTAC

Aujourd’hui, 30 ans s’écoulent de la tragédie de Bachlybel.

En avril 1993, les troupes arméniennes ont commis un massacre contre les habitants du village de Bachlybel de la région azerbaïdjanaise de Kelbédjer.

Début avril 1993, après l'occupation de Kelbédjer par les Arméniens, 62 habitants du village de Bachlybel de la région, qui compte environ 2 000 habitants, n'ont pas pu quitter leurs maisons à temps et se sont retirés dans les grottes pour se protéger des ennemis. Ils ont pu vivre en secret pendant seulement 18 jours. Le 18 avril, les Arméniens ont lancé une attaque armée contre les habitants après avoir découvert l'emplacement des grottes. En conséquence, 14 personnes ont été prises en otage et 18 autres ont été tuées. Les 30 personnes qui avaient survécu ont changé leurs abris et ont continué à vivre assiégées. C’est 113 jours plus tard, le 17 juillet, qu’ils ont quitté l'abri par des routes de montagne secrètes.

Après la libération de la région de Kelbédjer de l'occupation, l’Azerbaïdjan a découvert l'endroit où les cadavres de ces personnes tuées sans pitié par les forces armées arméniennes avaient été enterrés par leurs concitoyens près de la grotte. Les restes de ces résidents assassinés en masse ont été exhumés, identifiés et enterrés séparément.