Ilham Aliyev: Les travaux effectués au Karabagh et au Zenguézour oriental montrent à nouveau que nous sommes retournés sur nos terres ancestrales

Bakou, 18 avril, AZERTAC

« La restauration du Karabagh et du Zenguézour oriental est notre priorité absolue, et la plupart de mes déplacements dans les régions concernent ces régions spécifiques », a souligné le président Ilham Aliyev dans son interview accordée à la chaîne de télévision AzTV dans la région de Salyan mardi 18 avril.

Soulignant que les travaux de restauration et de reconstruction de grande envergure au Karabagh et au Zenguézour oriental avancent comme prévu, le chef de l’État a déclaré : « Les travaux effectués au Karabagh et au Zenguézour oriental montrent à nouveau que nous, les propriétaires de ces territoires, sommes retournés sur nos terres ancestrales. Pendant 30 ans, l’Arménie a dévasté ces terres, n’y a pas laissé pierre sur pierre, s’est livrée au pillage, au vol et à la barbarie. Nous, les propriétaires de ces terres, sommes revenus pour construire et créer. Par conséquent, les travaux ont été lancés immédiatement dès la fin de la guerre.

« Actuellement, les anciens déplacés internes vivent dans deux camps – dans les villages d’Aghaly et de Talych. Nous voyons le futur visage du Karabagh et du Zenguézour oriental dans son ensemble à l’exemple de ces villages - villes prospères, villages prospères, infrastructures créées sur la base des principes de gestion intelligente. Tout cela est donc évident. Permettez-moi de répéter que ces deux projets montrent à toute la population azerbaïdjanaise et au monde entier à quoi ressemblera le futur visage du Karabagh et du Zenguézour oriental », a déclaré le président Ilham Aliyev.