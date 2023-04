Le président Aliyev : Les réalisations des trois premiers mois de l’année nous permettent d’augmenter le budget

Bakou, 18 avril, AZERTAC

« Les projets d’infrastructure sont poursuivis. Les réalisations des trois premiers mois de l’année nous permettent d’augmenter le budget », a déclaré le président azerbaïdjanais Ilham Aliyev dans son interview accordée à la chaîne de télévision AzTV dans la région de Salyan.

Le chef de l'État a déclaré avoir chargé le gouvernement de procéder à l’ajustement budgétaire et de le soumettre au Milli Medjlis.

« En trois mois seulement, 1,5 milliard de manats ont été collectés au-delà des prévisions. Bien sûr, nous n’avons terminé que les trois premiers mois de l’année et, bien sûr, ce chiffre augmentera encore plus avant la fin de l’année. Donc, je pense qu’il faut effectuer un ajustement budgétaire afin d’accélérer les travaux et de remplir d’autres tâches qui s’imposent », a souligné le président azerbaïdjanais.