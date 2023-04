Le président azerbaïdjanais : Les ajouts au budget constitueront au moins 3 milliards de manats

Bakou, 18 avril, AZERTAC

« En général, je pense que les ajouts au budget constitueront au moins 3 milliards de manats, peut-être même plus. La majeure partie de ce montant sera utilisée pour la reconstruction du Karabagh et du Zenguézour oriental », a déclaré le président de la République d’Azerbaïdjan, Ilham Aliyev, dans son interview accordée à la chaîne de télévision AzTV dans la région de Salyan mardi 18 avril.

« Nos dépenses militaires passeront en deuxième position. Car il y a un grand besoin pour cela. Tout le monde observe les processus qui se déroulent dans le monde. Les menaces se multiplient dans le monde. Les dangers grandissent. C’est vrai que nous avons écrasé l’ennemi et remporté une grande victoire dans la Seconde guerre du Karabagh. Cependant, des forces revanchistes apparaissent à nouveau en Arménie, nous devons donc être prêts à toute situation et créer une armée qui serait exemplaire à l’échelle mondiale, qui figurerait parmi les armées les plus puissantes. L’armée azerbaïdjanaise est déjà forte maintenant », a souligné le chef de l’État.