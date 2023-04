Le nombre des maisons individuelles à construire dans la ville de Latchine rendu public

Bakou, 18 avril, AZERTAC

« Nous prévoyions de construire un peu plus de 400 maisons dans la ville de Latchine en la première étape, mais selon les dernières informations, selon nos derniers plans, seul le nombre des maisons individuelles sera de 570 », a souligné le président azerbaïdjanais Ilham Aliyev dans son interview à la chaîne de télévision AzTV dans la région de Salyan.

« Dans le même temps, plus de 140 appartements seront également prêts. En d’autres termes, nous accueillerons plus de 700 familles dans la ville de Latchine pendant les mois d’été de cette année. En outre, des travaux sont en cours dans les villages de Zaboukh et Sous, où la politique de colonisation illégale a été menée. Nous assurerons le retour des anciens déplacés dans ces villages d’ici la fin de l’année », a fait savoir le chef de l’État.