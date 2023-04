Le président Aliyev : L’Arménie a accepté que les frontières entre les deux pays soient résolues sur la base de la Déclaration d’Alma-Ata

Bakou, 18 avril, AZERTAC

« Au cours des deux dernières années, il y a eu divers zigzags dans la position du côté arménien, c’est-à-dire qu’il y a eu divers changements », a souligné le président azerbaïdjanais Ilham Aliyev dans son interview à la chaîne de télévision AzTV dans la région de Salyan.

« En conséquence, il nous semble que l’Arménie a généralement accepté notre approche, parce qu’il n’y a pas d’autre option. C’est pourquoi elle a officiellement reconnu l’intégrité territoriale et la souveraineté de l’Azerbaïdjan lors des réunions de Prague et de Sotchi en octobre de l’année dernière. En d’autres termes, ils ont accepté que les frontières entre l’Azerbaïdjan et l’Arménie soient résolues sur la base de la Déclaration d’Alma-Ata de 1991 », a précisé le chef de l’Etat.