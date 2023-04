Découvrez le secret pour faire manger plus de légumes aux enfants en seulement 10 minutes !

Bakou, 18 avril, AZERTAC

Les enfants refusent souvent de manger des légumes, mais une solution simple pourrait révolutionner leur consommation de fruits et légumes, selon le site 180Back.com.

Découvrez comment un simple changement dans la durée des repas peut faire toute la différence.

Le grand dilemme des légumes

Les enfants et les légumes sont souvent en conflit, mais une solution simple pourrait changer la donne. Selon une étude menée par des chercheurs de l’Institut Max Planck, il suffit d’allonger la durée des repas de seulement 10 minutes pour augmenter significativement la quantité de fruits et légumes consommés par les enfants.

Ce n’est pas de la magie, mais le résultat d’une expérience menée avec 50 groupes de parents et d’enfants. Les enfants consommaient en moyenne 2,4 portions de fruits et 3,7 de légumes supplémentaires lorsque la durée des repas était étendue. Les résultats, publiés dans le JAMA Network, sont surprenants mais méritent d’être analysés en détail.

Les coupables de cette réticence

Pourquoi les enfants rechignent-ils à manger des légumes ? Plusieurs facteurs peuvent être en cause, tels que la transformation de notre alimentation, l’influence de la publicité ou encore la mauvaise cuisson des légumes. Cependant, un aspect auquel on n’avait peut-être pas pensé jusqu’à présent est le temps consacré aux repas, qui influence également notre façon de manger.

La clé du succès

Après une évaluation initiale de la démographie, des horaires de repas familiaux et des préférences alimentaires, les chercheurs ont invité les participants à deux dîners en laboratoire. Lors d’un repas, les participants mangeaient selon la durée habituelle de leurs repas, tandis que lors de l’autre, ils disposaient de 50% de temps supplémentaire (en moyenne 10 minutes de plus). Les résultats montrent que lors des repas plus longs, les enfants augmentaient leur consommation de fruits et légumes, sans que leur consommation d’autres aliments ne diffère significativement.

Les chiffres parlent d’eux-mêmes

Avec dix minutes de plus à table, les enfants se sentaient également plus rassasiés, malgré une consommation de calories similaire. L’étude suggère donc que des stratégies visant à prolonger la durée des repas familiaux pourraient inclure le choix d’aliments susceptibles de plaire aux enfants, l’adaptation à leurs préférences et l’établissement de règles claires. Bien sûr, changer les habitudes prend du temps, comme le soulignent les auteurs de l’étude.

Ces résultats ne sont pas totalement nouveaux, car une étude antérieure avait déjà montré qu’allonger la durée des déjeuners scolaires augmentait également la consommation de fruits et légumes. Néanmoins, ces découvertes sont d’une importance cruciale pour la santé publique mondiale, étant donné qu’il est fréquent que les enfants ne consomment pas les quantités recommandées de fruits et légumes.

En conclusion, il est désormais prouvé qu’allonger la durée des repas de seulement 10 minutes peut aider à augmenter significativement la consommation de fruits et légumes chez les enfants. Cette découverte simple et efficace pourrait révolutionner la façon dont les familles abordent les repas et contribuer à améliorer les habitudes alimentaires des enfants à travers le monde. Alors, pourquoi ne pas essayer dès aujourd’hui de consacrer un peu plus de temps à table avec vos enfants et observer si cela fait une différence dans leur appétit pour les légumes ?