Le président azerbaïdjanais : Nous ne permettrons à personne de faire ce qu’il veut sur notre territoire

Bakou, 18 avril, AZERTAC

« Au cours des deux ans et demi qui se sont écoulés depuis la Seconde guerre du Karabagh, l’Arménie, ses protecteurs et, en même temps, les pays et les forces qui la soutiennent ont clairement été témoins de notre volonté, de notre détermination et de notre force », a souligné le président azerbaïdjanais Ilham Aliyev dans son interview à la chaîne de télévision AzTV dans la région de Salyan.

« De nombreux événements importants se sont produits au cours de ces deux ans et demi, à la fois en direction de la frontière azerbaïdjano-arménienne et, en même temps, dans la zone contrôlée par les forces russes de maintien de la paix temporairement déployées. Nous avons montré à plusieurs reprises que nous sommes les propriétaires de ces terres et nous ne permettrons à personne de faire ce qu’il veut sur notre territoire », a fait savoir le chef de l’Etat.