Le président de la République : Les séparatistes ridicules doivent enfin comprendre qu’ils ne peuvent pas éprouver notre patience

Bakou, 18 avril, AZERTAC

« Les séparatistes, qui s'inventent actuellement des noms fictifs, l'un se dit président, un autre se dit ministre, un autre se dit président d'un parlement, un groupe de bouffons, doivent enfin comprendre qu'ils ne peuvent pas éprouver notre patience », a déclaré le président azerbaïdjanais Ilham Aliyev dans son interview accordée à la chaîne de télévision AzTV dans la région de Salyan.

« Je suis sûr que la majorité de la population arménienne vivant actuellement au Karabagh est prête à accepter la citoyenneté azerbaïdjanaise. En termes simples, ces sangsues, ces animaux prédateurs ne les laisseront pas le faire. Ils ne laisseront pas ces gens vivre dans le calme, ils les ont gardés en otage pendant 30 ans. Donc, ma position est la suivante. Que tout le monde l’entende, et les dirigeants arméniens et les forces qui les soutiennent aujourd’hui. Personne ne peut influencer notre volonté. Nous l’avons prouvé pendant et après la guerre. Si nécessaire, nous le prouverons à nouveau sous quelque forme que ce soit », a averti le président de la République.