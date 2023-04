L’ICESCO participe à un colloque international en Suisse sur la restitution des artefacts africains

Bakou, 19 avril, AZERTAC

Le Secteur de la Culture et de la Communication de l’Organisation du Monde Islamique pour l’Éducation, les Sciences et la Culture (ICESCO) a pris part à un colloque international intitulé : « Reconstituer les archives de Hans Himmelheber et des artistes africains », tenu par le Musée Rietberg en partenariat avec l’Université de Zurich en Suisse, afin d’examiner le projet de restitution des artefacts africains exposés dans les musées occidentaux, selon le site web de l’ICESCO.

Le Secteur était représenté à ce colloque, organisé récemment à Zurich, par Dr Mahamat Abba Ousman, expert au Secteur, qui a participé aux côtés de plusieurs experts spécialisés en la matière au sein de nombre d’organisations internationales et d’universités africaines, ainsi que de dizaines de responsables de musées africains.

Au cours de ce colloque, les participants ont passé en revue les archives et documents scientifiques et les archives audiovisuelles de plus de 20.000 artefacts, que l’anthropologue Dr Hans Himmelheber a contribué à transporter en Europe grâce au commerce en provenance de la Côte d’Ivoire, du Cameroun, du Sénégal, du Libéria, de la République démocratique du Congo, du Gabon et de la Namibie, et qui sont actuellement exposés dans de nombreux musées occidentaux.

Il a été également procédé à l’examen des mécanismes et moyens de restituer ce patrimoine culturel africain, notamment grâce à la coopération entre les responsables des musées africains et européens et à la mise en place d’une stratégie permettant aux jeunes générations en Afrique de mieux connaitre l’histoire du Continent.