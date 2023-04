Les opportunités de coopération entre l’Azerbaïdjan et l’OCI font l’objet de discussions

Bakou, 19 avril, AZERTAC

Le ministre azerbaïdjanais des Affaires étrangères Djeyhoun Baïramov a eu un entretien téléphonique avec le Secrétaire général de l’Organisation de la coopération islamique (OCI), Hussein Brahim Taha.

Les parties se sont félicités et se sont présentés leurs meilleurs vœux à l’occasion de la prochaine fête du Ramadan et ont souhaité la paix et la prospérité à l’ensemble du monde islamique.

Au cours de l’entretien téléphonique, les parties ont échangé sur les opportunités de coopération existantes entre l’Azerbaïdjan et l’OCI ainsi que sur les questions figurant à l’ordre du jour et les perspectives de coopération.

Le ministre Djeyhoun Baïramov a salué la coopération fructueuse et efficace de l’Azerbaïdjan avec l’OCI, notant que cette coopération se poursuit avec succès tant au niveau bilatéral qu’au sein des organisations internationales.

Les parties ont également évoqué les résultats de la 49ème session du Conseil des ministres des Affaires étrangères de l’OCI, tenue en Mauritanie en mars dernier, ainsi que les décisions prises et les prochaines démarches.

Lors de la conversation, le ministre Djeyhoun Baïramov a souligné les efforts déployés par l’Azerbaïdjan pour éliminer les conséquences de l’ancien conflit et renforcer la paix et la sécurité dans la région, ainsi que les mesures prises dans le cadre de l’agenda de paix. Le ministre a également évoqué les provocations commises par l’Arménie, qui aggravaient la situation.

Le ministre des Affaires étrangères a salué le fait que l’OCI soutient traditionnellement la position juste de l’Azerbaïdjan, fondée sur le droit international, l’intégrité territoriale et la souveraineté.

Notant que le gouvernement azerbaïdjanais mène des travaux de restauration de grande envergure sur les territoires libérés, le ministre Djeyhoun Baïramov a invité les représentants des pays amis et frères au sein de l’Organisation à prendre part à ces projets.

Au cours de l’entretien téléphonique, un échange de vues a eu lieu sur d’autres questions d’intérêt commun.