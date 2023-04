La présidente du parlement azerbaïdjanais rencontre le président polonais

Bakou, 19 avril, AZERTAC

Dans le cadre d'une visite officielle en République de Pologne, la présidente du Milli Medjlis (parlement azerbaïdjanais) Sahibé Gafarova a rencontré le président polonais Andrzej Duda.

Le président Andrzej Duda a salué les relations amicales entre la Pologne et l’Azerbaïdjan. Il a souligné que la Pologne et l’Azerbaïdjan sont liés par des liens amicaux, qui se renforcent et se développent d’année en année.

Andrzej Duda a noté le développement réussi de l’Azerbaïdjan sous la direction du président Ilham Aliyev et a demandé de transmettre ses salutations à son homologue azerbaïdjanais.

La présidente du Milli Medjlis a transmis les salutations du président Ilham Aliyev au chef de l’Etat polonais.

Elle s’est dite convaincue que cette visite contribuerait à renforcer et à élargir davantage les relations bilatérales et les liens interparlementaires entre les deux pays.

Sahibé Gafarova a souligné que la coopération interparlementaire est l’un des facteurs importants et positifs dans le développement des relations bilatérales et multilatérales entre l’Azerbaïdjan et la Pologne.

Elle a souligné l’activité fructueuse des groupes d’amitié au sein des parlements des deux pays et les visites mutuelles qui renforcent la diplomatie parlementaire.

Sahibé Gafarova a souligné les travaux de restauration et de construction de grande envergure réalisés par l’Azerbaïdjan dans les territoires libérés, a évoqué les provocations de l’Arménie qui menacent de saper la paix dans la région.

Les parties ont également discuté d’autres questions d’intérêt mutuel.