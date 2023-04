Le ministre azerbaïdjanais des Affaires étrangères et le Secrétaire général du CCG s’entretiennent par téléphone

Bakou, 19 avril, AZERTAC

Le ministre azerbaïdjanais des Affaires étrangères, Djeyhoun Baïramov, a eu une conversation téléphonique avec le Secrétaire général du Conseil de coopération des États arabes du Golfe (CCG), Jassem Mohamed Al-Budaiwi.

Lors de la conversation téléphonique, les discussions ont porté sur le programme de coopération entre l’Azerbaïdjan et le CCG ainsi que des perspectives de développement des relations.

Le ministre Djeyhoun Baïramov a félicité Jassem Mohamed Al-Budaiwi pour sa nomination au poste de secrétaire général et lui a souhaité plein succès dans l’exercice de ses fonctions.

Abordant les relations entre l’Azerbaïdjan et les États membres du CCG, qui sont basées sur le respect mutuel, le soutien et la solidarité, le ministre a noté que ces liens contribuent à la coopération mutuellement bénéfique au sein de l’organisation.

Djeyhoun Baïramov a souligné que la signature du Mémorandum d’accord sur le mécanisme des consultations entre le ministère des Affaires étrangères de la République d’Azerbaïdjan et le Secrétariat général du CCG contribuait considérablement au développement des relations entre l’Azerbaïdjan et les pays membres. Djeyhoun Baïramov a souligné l’importance du dialogue et des contacts mutuels visant à discuter des problèmes dans ce contexte.

Se référant aux perspectives des projets économiques réalisés conjointement, ainsi qu’aux résultats des forums d’affaires organisés entre l’Azerbaïdjan et le CCG, le ministre Djeyhoun Baïramov a souligné la nécessité d’utiliser le potentiel existant pour développer encore davantage la coopération dans le domaine des investissements.

Jassem Mohamed Al-Budaiwi a noté qu’il existait de nombreuses valeurs unissant l’Azerbaïdjan aux États membres du CCG. Il a également assuré que pendant son mandat de secrétaire général de l’organisation, il n’épargnerait pas ses efforts pour développer encore plus les relations avec l’Azerbaïdjan.

Les parties se sont félicitées à l’occasion de la prochaine fête du Ramadan et ont souhaité la prospérité à l’ensemble du monde islamique.

Au cours de la conversation téléphonique, les parties ont également échangé sur d’autres questions d’intérêt commun.