La première éclipse solaire de l’année se produira demain

Bakou, 19 avril, AZERTAC

La première éclipse solaire de l’année se produira le jeudi 20 avril 2023, un phénomène « hybride » spectaculaire qui, cependant, ne sera visible en direct que dans une zone relativement limitée de la planète.

Parmi les plus chanceux figureront les habitants du nord-est de l’Australie, de certaines parties de l’Asie du Sud-Est et de certains États océaniens. Les éclipses solaires hybrides sont les plus rares de tous les temps, étant un « quatrième type » qui combine les trois types d’éclipses solaires communément connus : la partielle, dans laquelle le passage de la Lune obscurcit seulement un segment de notre étoile ; celui annulaire dans lequel le satellite de la Terre obscurcit tout le disque solaire à l’exception d’un anneau extérieur, le fameux « anneau de feu » ; et le total dans lequel le Soleil est totalement éclipsé.

L’éclipse partielle commencera à 05h34 heure locale. La durée totale du phénomène sera de près de 5 heures 25 minutes. Ce phénomène ne sera pas observé en Azerbaïdjan.