Le président Ilham Aliyev présente ses vœux aux Azerbaïdjanais à l’occasion de l’Aïd el-Fitr

Bakou, 19 avril, AZERTAC

« Au cours du mois béni du Ramadan, qui invite les êtres humains à la pureté morale, à l’humanisme, à l’unité et à l’égalité, purifie l’âme et la spiritualité des gens, les musulmans ont la possibilité de remplir leur devoir devant Allah le Très-Haut et de vivre la joie de la perfection spirituelle et des bonnes actions », a noté le président azerbaïdjanais Ilham Aliyev dans son message au peuple azerbaïdjanais à l'occasion de l’Aïd el-Fitr.

« L’Aïd el-Fitr est célébrée chaque année avec une grande solennité en Azerbaïdjan, l’un des centres historiques et culturels de la civilisation islamique. Des prières sont faites pour la prospérité et la paix de notre nation et de notre État. Les enfants héroïques de la Patrie, morts pour l’indépendance et l’intégrité territoriale de notre pays, sont commémorés avec un profond respect.

A l’occasion de cette fête bénie, je présente mes vœux chaleureux à chacun de vous et à tous nos compatriotes vivant hors de notre pays. Je souhaite le bonheur à vos familles ainsi que l’abondance à vos foyers », a ajouté le chef de l’Etat.