Des parlementaires azerbaïdjanais participeront à la session de printemps de l’APCE à Strasbourg

Paris, 19 avril, AZERTAC

La session de printemps de l’Assemblée parlementaire du Conseil de l’Europe (APCE) se déroulera du 24 au 28 avril à Strasbourg. Les membres de la représentation azerbaïdjanaise auprès de l’APCE y seront présents aussi.

Un débat d'urgence sur « La situation des civils Ukrainiens, et notamment des enfants, déplacés de force ou transférés vers la Fédération de Russie ou les territoires ukrainiens sous le contrôle de facto de la Fédération de Russie », avec la participation en ligne de la Première dame d’Ukraine, Olena Zelenska, figure parmi les sujets débattus lors de la session plénière de printemps de l'Assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe (APCE), qui se tiendra à Strasbourg du 24 au 28 avril 2023.

Au lendemain des tremblements de terre dévastateurs en Türkiye et en Syrie, l'Assemblée débattra d'un rapport sur les stratégies politiques en vue de prévenir, se préparer et faire face aux conséquences des catastrophes naturelles.

#EnRoutePourReykjavik, il y a également eu une demande de débat d'actualité sur le quatrième Sommet du Conseil de l'Europe, qui se tiendra quelques semaines plus tard à Reykjavik (16-17 mai 2023). Síofra O'Leary, Présidente de la Cour européenne des droits de l'homme, interviendra dans le débat.

Les parlementaires entendront le discours du Président islandais Guðni Th. Jóhannesson. La ministre islandaise des Affaires étrangères, Þórdís Kolbrún Reykfjörð Gylfadóttir, présentera également la communication du Comité des ministres, que l'Islande préside actuellement.

La Commissaire aux droits de l'homme du Conseil de l'Europe, Dunja Mijatović, présentera son rapport annuel d'activité pour 2022, tandis que la Secrétaire Générale du Conseil de l'Europe, Marija Pejčinović Burić, tiendra son habituelle séance de questions avec les parlementaires.

Parmi les autres sujets qui seront abordés figurent la mise en œuvre des arrêts de la Cour européenne des droits de l'homme ; la Convention européenne des droits de l'homme et les constitutions nationales ; les jeunes et les médias ; et la sauvegarde de la démocratie, des droits et de l'environnement dans le commerce international.

Enfin, l'Assemblée évaluera le fonctionnement de son statut de partenariat pour la démocratie et examinera le respect par Saint-Marin de ses obligations découlant de l’adhésion au Conseil de l’Europe.

L'Assemblée adoptera l’ordre définitif de ses travaux à l'ouverture de la partie de Session.