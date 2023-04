La Türkiye, élue destination favorite pour les mariages luxueux

Bakou, 19 avril, AZERTAC

La Türkiye a été élue destination favorite au cours du gala de la conférence RSVP, la plateforme internationale de rencontre de l’élite des organisateurs de mariages de luxe, selon l’agence de presse Anadolu.

RSVP est une plateforme de premier plan qui rassemble les grands acteurs des organisateurs de de mariages et de fêtes de luxe, telles que des symposiums, des conférences, des cérémonies de remise de prix et des événements de networking. Organisée deux fois par an depuis 2018, la conférence RSVP est considérée comme un événement phare de l'industrie mondiale de l’évènementiel. L'édition de cette année s'est déroulée à Madrid, la capitale espagnole. La conférence a accueilli des professionnels de l'industrie du mariage de luxe, de la fête et de l'événementiel, ainsi que des intervenants influents. Environ 250 participants de 30 pays ont assisté à la conférence, qui comprenait plusieurs symposiums sur les organisations éco-responsables, l'image de marque et les dernières tendances du secteur des mariages et des événements de destination/à l’étranger.

Composés de 20 catégories, les RSVP Global Awards ont décerné à la Türkiye le prix de "Favourite Destination", dans la catégorie "Destination".

Il a également été annoncé lors de la cérémonie que la prochaine édition printanière de la conférence aura lieu à Istanbul du 2 au 5 avril 2024. Istanbul a été citée comme une ville "dynamique" et "moderne" qui répond aux critères de destination privilégiée pour les événements haut de gamme les plus importants du monde.

La Türkiye est la "destination favorite" pour le tourisme de mariage

La Türkiye est le premier choix des voyageurs en raison de son patrimoine culturel, qui allie les traditions ancestrales de l’Orient, et les qualités modernes de l’Occident. Elle est aussi remarquée pour sa cuisine variée et unique, ainsi que pour ses possibilités illimitées de shopping. Le pays accueille les couples du monde entier qui souhaitent célébrer leurs noces dans un cadre légendaire. Les villes d’Istanbul, de Bodrum, d’Antalya, de Cappadoce, de Göcek, de Çeşme et de Fethiye sont des lieux de renommée internationale, offrant un large éventail de possibilités, aussi en termes d’hébergement que de gastronomie.

Elles figurent parmi les destinations les plus prisées pour les mariages et les fêtes de luxe. Ces destinations disposent de professionnels qualifiés, qui planifient chaque détail de l'organisation du mariage et impressionnent à la fois les couples que les invités, avec une gamme variée d'options en termes de lieux et de restauration.

- Istanbul : Un paradis du mariage où se rencontrent tradition et modernité

La métropole turque, Istanbul, est l'une des destinations les plus populaires pour les mariages. Grâce à sa situation unique de pont entre Orient et Occident, et aux compagnies aériennes proposant des vols directs depuis presque chaque région du monde, Istanbul est facilement accessible pour les invités résidant sur différents continents. La ville offre de nombreuses possibilités de lieux de mariage. Les prestigieux hôtels de luxe d'Istanbul disposent d'espaces intérieurs et extérieurs pouvant accueillir 200 à 2 000 invités. Ces hôtels se distinguent avec leurs détails architecturaux et leurs infrastructures modernes. Ils disposent de salles de bal, de centres de spa et de jardins luxuriants où les couples peuvent faire la fête à leur guise et créer des souvenirs qui resteront gravés dans leur mémoire.

Les lieux de mariage exceptionnels d'Istanbul ne se limitent pas aux hôtels de luxe. En tant qu'ancienne capitale de l'Empire ottoman, la ville regorge de palais et de villas éblouissantes, dont beaucoup ont été restaurés pour retrouver leur aspect d’origine et ont été équipés d'infrastructures modernes. La plupart de ces structures sont situées sur les rives du Bosphore et offrent des vues imprenables, parfaites pour les mariages les plus élégants et les plus luxueux.

- Bodrum : une destination de choix pour les mariages de luxe au cœur de la mer Égée turque

Bodrum est l'une des destinations de vacances de luxe les plus populaires de la mer Égée. Elle offre une atmosphère magnifique pour des mariages empreints de romantisme. Tout comme Istanbul, Bodrum est facilement accessible grâce à des vols directs depuis les capitales de nombreux pays. Pour les transports terrestres à Bodrum et la région turco-égéenne, les invités peuvent également bénéficier de compagnies VIP qui offrent des services exceptionnels.

En ce qui concerne les lieux de mariage, Bodrum abrite des chaînes renommées d'hôtels de luxe et romantiques, dotés d'espaces intérieurs et extérieurs polyvalents pour les événements.

Ces somptueux établissements disposent de plusieurs restaurants, salons et salles de musique. Entre 150 et 1 000 invités peuvent être accueillis dans les salles de bal des hôtels ou dans leurs vastes jardins, piscines et bars de plage. En collaborant avec des experts pour planifier et gérer les mariages du début à la fin, les établissements de Bodrum fournissent tous les services nécessaires pour que tous les rêves des futurs mariés soient réalisés.