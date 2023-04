Aujourd’hui, c’est la Journée internationale de la langue chinoise

Bakou, 20 avril, AZERTAC

La Chine, un pays dont l’histoire s’étend sur plus de 5000 années, après l’invention des écritures et l’émergence des premières cités, est un pays qui à ce jour n’est pas sans rappeler l’une des forces les plus influentes de par le monde.

L’empire du milieu n’a eu de cesse de se développer ainsi que de répandre les trésors de sa richesse linguistique et culturelle.

En 2010, l’ONU a annoncé la « Journée de la langue des Nations Unies ». Cette initiative a pour but de célébrer l’utilisation des 6 langues officielles des Nations Unies, ainsi que de permettre la diffusion des diversités culturelles. Chacune des dates de célébration des 6 langues est méticuleusement sélectionnée.

Depuis 2010, les Nations Unies ont célébré la Journée de la langue chinoise le 20 avril pour la contribution de la langue au monde tout en encourageant davantage de personnes à l'apprendre

La date de cette journée chinoise a été choisie due à la légende du 谷雨 (Gu Yu) ce qui signifie « pluie de céréales », et qui est le 6ème des 24 termes solaires des calendriers traditionnels d’Asie de l’Est. Cette période du calendrier luni-solaire, dans le calendrier grégorien se dessine du 20 avril au 4 mai. La célébration du Guyu est une commémoration ayant pour ambition de rendre hommage aux efforts de Cangjie, illustre personne de la mythologie chinoise, qui est à l’origine de la création de la première écriture chinoise.

La création de caractères par Cangjie fût une contribution sans égal. L’empereur de cette époque, à l’occasion du formidable travail accompli par Cangjie, publia un édit entre la fin du printemps et le début de l’été, annonçant le succès de la création de premiers caractères chinois et appelant les sujets du monde à les pratiquer. Selon la légende, l’empereur fut si ému par le succès de la création de caractères, qu’il ordonna aux soldats célestes, alors qu’une forte famine sévissait, d’ouvrir les greniers du palais céleste, et une pluie de céréales tomba, sauvant tous les peuples du monde. Subséquent à ces histoires, le terme « Guyu » sera conservé et utilisé afin de célébrer cette période.