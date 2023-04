Les bienfaits de la propreté sur notre santé

Bakou, 20 avril, AZERTAC

Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi ranger et nettoyer votre maison apaise votre esprit ? La science commence à comprendre ce mystérieux phénomène et ses bienfaits sur notre bien-être émotionnel, selon le site 180back.com.

Quand le désordre extérieur reflète le chaos intérieur

Il y a quelque chose d'étrangement apaisant à ranger notre maison lorsque nous sommes Stressés. Ce n'est pas en écoutant de la musique allongée sur le sol, mais plutôt en remettant de l'ordre dans notre environnement que nous trouvons un équilibre intérieur. En fait, ranger et nettoyer notre maison peut avoir un impact positif sur notre bien-être émotionnel.

Secouer un tapis, ranger les tiroirs, passer un chiffon, écouter l'eau s'écouler de la serpillière, vérifier que nos meubles sont exempts de poussièr. Tout ce processus semble procurer un plaisir parfois inexplicable. Cela peut survenir soudainement, lorsqu'on ne s'y attend pas, mais il s'agit en réalité d'un moyen de rétablir l'équilibre entre notre environnement et notre état d'esprit.

Le pouvoir de la propreté sur notre bien-être émotionnel

Quand nous sommes submergés, notre stress peut s'amplifier à cause du désordre extérieur. En revanche, en nettoyant et en organisant notre environnement, nous pouvons ressentir un soulagement émotionnel et améliorer notre bien-être général. Mais ranger nos affaires dans une armoire a-t-il vraiment un effet sur notre santé émotionnelle ? Examinons ce que la science a à dire à ce sujet.

La recherche sur la relation entre la propreté et le bien-être émotionnel est un sujet d'intérêt croissant en psychologie et en santé mentale. Les études montrent que les personnes vivant dans des espaces propres et organisés sont plus susceptibles de se sentir heureuses et moins stressées.

Le désordre visuel : une source de distraction

Les scientifiques, notamment les neuroscientifiques, expliquent que l'effet apaisant du nettoyage est dû à la réduction des distractions visuelles. En effet, le désordre est une forme de distraction visuelle qui augmente la charge cognitive et peut réduire la mémoire de travail

Une étude réalisée par des chercheurs du Center on Everyday Lives and Families (CELF) de l'Université de Californie (UCLA) a exploré la relation entre 32 familles et les milliers d'objets dans leurs maisons. Les résultats ont montré que le désordre avait un impact important sur l'humeur et l'estime de soi des participants.

Plus de créativité et un meilleur sommeil grâce à la propreté

La propreté peut augmenter l'estime de soi, créer des habitudes saines et stimuler la productivité. Un environnement propre et ordonné peut également améliorer le sommeil, l'humeur et favoriser la relaxation. Cependant, il est important de noter que certaines recherches ont également montré que les environnements désordonnés peuvent stimuler la créativité et les idées nouvelles.

Trouver le juste équilibre entre ordre et désordre peut être un défi, et il n'existe pas de formule unique pour atteindre l'harmonie avec l'environnement dans lequel nous vivons. Cela dépend en réalité des priorités de chacun.

Les bienfaits de la propreté sur notre santé

En plus de ses effets sur notre bien-être émotionnel, la propreté peut également avoir des impacts positifs sur notre santé physique. Elle peut prévenir les infestations d'acariens et réduire la présence de poussière, de moisissures et de champignons, évitant ou du moins réduisant les problèmes d'asthme et d'allergies.

En conclusion, ranger et nettoyer notre maison peut offrir de nombreux avantages sur notre bien-être émotionnel et notre santé en général. Alors, la prochaine fois que vous ressentez le besoin de faire le ménage, n'hésitez pas à vous lancer dans cette activité qui pourrait bien vous apporter sérénité et équilibre intérieur.