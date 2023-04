L’ICESCO appelle à renforcer les capacités créatives pour parvenir au développement durable

Bakou, 20 avril, AZERTAC

Le monde célèbre le 21 avril de chaque année la Journée mondiale de la créativité et de l’innovation, qui se veut une occasion pour sensibiliser à la nécessité de promouvoir les capacités créatives, afin de parvenir au développement durable. Ainsi, l’Organisation du Monde Islamique pour l’Éducation, les Sciences et la Culture (ICESCO) saisit cette opportunité pour souligner l’importance d’édifier des sociétés prospères créatives et novatrices, en vue de contribuer à la préservation de la dignité humaine et réaliser la justice sociale et la diversité culturelle, selon le site web de l’Organisation.

L’ICESCO réaffirme qu’elle priorise le renforcement de l’entrepreneuriat pour stimuler la créativité et l’innovation, promouvoir le développement économique des États du monde islamique, et encourager les initiatives créatives au profit des jeunes et des femmes. À cet égard, l’ICESCO s’est efforcée de mettre en œuvre nombre d’initiatives, programmes et activités, dont entre autres le lancement d’un programme ambitieux de formation des jeunes à la création de petits projets dans les domaines de l’innovation et de la technologie dans 10 États du monde islamique. L’ICESCO envisage d’élargir la portée de ce Programme pour inclure les autres États membres, dans le cadre de sa stratégie et son plan d’action visant à soutenir plus de 150 start-ups opérant dans les domaines de la technologie et de l’innovation dans ses États membres à l’horizon 2025.

Étant donné que la créativité et l’innovation sont la pierre angulaire de l’édification d’un avenir radieux pour les générations futures, l’ICESCO appelle à intensifier les efforts internationaux et régionaux pour tirer profit des nouvelles technologies ; le but étant de renforcer la créativité et les capacités du capital humain à travers la coopération dans la mise en œuvre de nombre d’initiatives, de programmes et de projets afin de créer des sociétés créatives.