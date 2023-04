Le président Ilham Aliyev félicite Miguel Díaz-Canel Bermudez pour sa réélection à la tête de Cuba

Bakou, 20 avril, AZERTAC

Le président azerbaïdjanais Ilham Aliyev a adressé un message de félicitations à Miguel Díaz-Canel Bermudez pour sa réélection à la présidence de la République de Cuba.

« Les relations azerbaïdjano-cubaines qui reposent sur de belles traditions se développent aujourd’hui avec succès », a noté le chef de l'Etat dans son message.

« Je crois que nous poursuivrons de manière cohérente nos efforts conjoints pour développer encore davantage les relations d’amitié et étendre la coopération mutuellement bénéfique sur le plan bilatérale et multilatérale entre nos pays. Je vous souhaite une excellente santé, du bonheur et du succès dans l’exercice de vos hautes fonctions pour la prospérité du peuple ami de Cuba », a ajouté le président Ilham Aliyev.