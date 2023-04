L’ICESCO lance la 3ème session de son programme pour le développement de l’éducation ouverte

Bakou, 20 avril, AZERTAC

L’Organisation du Monde Islamique pour l’Éducation, les Sciences et la Culture (ICESCO) et la Fédération des Universités du Monde Islamique (FUMI) y affiliée ont lancé la 3ème session du programme pour le développement de l’éducation ouverte au sein des universités membres de la Fédération, au profit de plus de 120 enseignants-chercheurs appartenant à 40 universités de 22 pays, et ce, dans le but de développer leurs capacités en matière de conception des ressources pédagogiques libres et les employer dans leurs activités pédagogiques auprès des étudiants.

À l’ouverture de la session, qui s’est tenue mercredi 19 avril 2023 en présentiel au siège de l’Organisation à Rabat et par visioconférence, Dr Salim M. AlMalik, Directeur général de l’ICESCO et Secrétaire général de la FUMI, a souligné dans une allocution enregistrée la nécessité de promouvoir la sensibilisation et la formation à l’éducation ouverte, en tirant parti de la révolution technologique actuelle qui offre de vastes opportunités dans les domaines de l’enseignement et de l’apprentissage.

Il a ajouté que l’ICESCO s’est engagée à assurer une éducation ouverte en recourant aux nouvelles technologies au service des étudiants et des membres du corps professoral, afin de parvenir à une éducation de qualité et de promouvoir une économie basée sur la connaissance dans les États membres, notamment avec l’évolution que connait le domaine de l’intelligence artificielle et l’adoption d’Internet dans toutes les activités.

Un groupe de professeurs et de chercheurs d’universités et d’instituts d’enseignement supérieur du Togo, du Yémen, du Pakistan, des Maldives, de la Libye, de la Palestine, de la Tunisie, de l’Égypte, de l’Irak, de l’Iran, de l’Azerbaïdjan, de la Mauritanie, du Nigéria, de l’Algérie, du Brunei Darussalam, du Qatar, du Bahreïn, d’Oman, des Émirats arabes unis, de la Sierra Leone et du Maroc participent à cette session du programme.

Les participants à cette session bénéficieront d’une formation de trois mois dispensée par visioconférence par des experts internationaux en matière d’éducation ouverte, dans le but de renforcer leurs capacités, de promouvoir les meilleures pratiques au sein des universités et de coopérer avec des institutions internationales pour tirer parti de leurs expériences et leurs ressources. À l’issue de la session, les participants recevront des certificats de spécialisation.