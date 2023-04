Le secrétaire général de la Ligue arabe lance un appel humanitaire pour un cessez-le-feu au Soudan pendant les jours de l’Aïd

Bakou, 20 avril, AZERTAC

Le secrétaire général de la Ligue des États arabes, Ahmed Aboul Gheit, a lancé un appel aux frères soudanais des Forces armées et des Forces de soutien rapide pour un cessez-le-feu aux jours de l'Aïd, permettant à la population d'attraper un respirer et traiter les cas humanitaires critiques et urgents, indique l’UNA, Union des agences de presse de l’OCI.

Aboul Gheit a déclaré dans un appel humanitaire adressé aujourd'hui aux Forces armées soudanaises et aux Forces de soutien rapide : « C'est avec une grande tristesse que l'Aïd al-Fitr est arrivé à notre peuple au Soudan, et ils sont terrifiés dans leurs maisons, effrayés pour leur vie, et parmi eux se trouvent des malades, des enfants et des personnes âgées, tandis que les combats se poursuivent dans les villes et les rues." Les balles volent et les obus tombent d'une manière qui fait des victimes civiles ou accroît les souffrances de la population au-delà de l'endurance.

Et le Secrétaire général de poursuivre : « Au cours des dernières heures, j'ai reçu plusieurs appels de notre peuple au Soudan et d'Arabes qui y résident et qui souffrent de conditions humanitaires stressantes et dangereuses, et je transmets ces appels humanitaires et les mets devant les yeux de la parties belligérantes, leur rappelant que le mois sacré est sacré, et que le jeûneur a deux joies, dont l'une est le jour de la rupture du jeûne, alors ne faites pas de la fête un moment de chagrin pour le peuple soudanais, mais que les jours de la fête soient plutôt une trêve dans laquelle les tirs des deux côtés s'arrêtent, d'une manière globale et complète, et d'une manière qui permette aux gens d'être nourris et aux malades d'obtenir des médicaments.

Le Secrétaire général de la Ligue des États arabes a déclaré : « La chevalerie arabe nous oblige à tenir compte des faibles qui ne portent pas d'armes, et notre vraie religion nous oblige, même en temps de guerre, à observer les valeurs humaines et morales principes, et j'ai bon espoir que cet appel sera entendu par les deux parties, si Dieu le veut.