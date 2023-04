Le ministère des Affaires étrangères publie une déclaration sur l’établissement d’un point de contrôle frontalier par l’Azerbaïdjan au début de la route Latchine-Khankendi

Bakou, 23 avril, AZERTAC

Le ministère des Affaires étrangères a publié une déclaration sur l’établissement du point de contrôle frontalier par la République d’Azerbaïdjan au point de départ de la route Latchine-Khankendi.

La déclaration se lit comme suit : « Compte tenu de l’utilisation abusive continue, systématique et à grande échelle de la route Latchine-Khankendi à des fins illicites par le côté arménien, contrairement à la déclaration trilatérale du 10 novembre 2020, et des menaces à la sécurité qui en résultent, le gouvernement azerbaïdjanais a pris des mesures appropriées pour établir un contrôle au point de départ de la route à la frontière entre l’Azerbaïdjan et l’Arménie.

Au cours des deux dernières années et demie depuis la signature de la déclaration trilatérale, la partie azerbaïdjanaise a constamment attiré l’attention sur l’abus à grande échelle de la route de Latchine par l’Arménie. Cela comprend la rotation du personnel des forces armées arméniennes qui continuent d’être stationnées illégalement sur le territoire azerbaïdjanais, le transfert d’armes et de munitions, l’entrée de terroristes, ainsi que le trafic illicite de ressources naturelles et de biens culturels.

Le transport de mines terrestres par la route de Latchine, suivi de leur pose ultérieure sur le territoire souverain de l’Azerbaïdjan, a des conséquences particulièrement graves. Depuis août 2022, plus de 2700 mines terrestres antipersonnel produites en Arménie en 2021 ont déjà été détectées dans les régions de Latchine et Kelbédjer en Azerbaïdjan. De toute évidence, ces mines terrestres ont été transportées sur le territoire azerbaïdjanais par la route de Latchine, en violation flagrante de la Déclaration trilatérale. Tout récemment, le 22 avril 2023, un camion militaire de l’armée azerbaïdjanaise a sauté sur une mine de production de 2021 posée par des Arméniens, par conséquent 3 militaires azerbaîdjanais ont été blessés. Depuis la fin de la guerre, 294 Azerbaïdjanais ont été victimes de mines terrestres.

En outre, le 22 avril, des caméras de surveillance du ministère de la Défense de la République d’Azerbaïdjan ont enregistré l’entrée sur le territoire azerbaïdjanais de deux conteneurs résidentiels à usage militaire et des véhicules militaires arméniens, contrairement à la déclaration trilatérale et aux normes et principes du droit international. Plus tard, au début de la route Latchine-Khankendi, la mise en place des conteneurs à usage militaire et la construction d’infrastructures militaires par l’Arménie ont été observées au point le plus proche du territoire azerbaïdjanais.

À la lumière de ces menaces et provocations, la mise en place d’un mécanisme de contrôle aux frontières au point de départ de la route de Latchine servira à la transparence de la circulation le long de la route, à la primauté du droit, et ainsi, à assurer la sécurité et la sûreté de la circulation.

Assurer la sécurité des frontières, ainsi que garantir la sécurité de la circulation sur la route, est la prérogative du gouvernement azerbaïdjanais et une condition nécessaire pour la sécurité nationale, la souveraineté de l’État et la primauté du droit.

Conformément aux obligations de la déclaration trilatérale, dans le cadre de cette mesure de garantie de sécurité par la République d’Azerbaïdjan pour le déplacement des citoyens, la circulation des véhicules et des marchandises sur la route de Latchine, des conditions appropriées seront assurées pour le passage transparent et réglementé des ressortissants arméniens vivant dans la région du Karabagh en Azerbaïdjan depuis ce point de contrôle vers l’Arménie et l’Azerbaïdjan dans les deux sens.

Ledit mécanisme de contrôle sera mis en œuvre en coordination avec le contingent russe de maintien de la paix.

Le côté azerbaïdjanais se déclare prêt à coopérer en vue d’assurer un régime de contrôle sûr et transparent à la frontière avec l’Arménie.