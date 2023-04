Retour prochain en Chine du panda géant Ya Ya

Bakou, 24 avril, AZERTAC

Le panda géant femelle Ya Ya, qui a vécu aux Etats-Unis pendant deux décennies, rentrera en Chine dans les prochains jours, selon l'Administration nationale des forêts et des prairies.

Comme convenu par la Chine et les Etats-Unis, elle embarquera à bord d'un avion à destination de Shanghai.

Ya Ya est née au Zoo de Beijing le 3 août 2000. Son compagnon Le Le et elle-même sont arrivés au Zoo de Memphis en avril 2003 comme envoyés de l'amitié, et ont été chaleureusement accueillis.

Le Zoo de Memphis a annoncé en décembre 2022 qu'il rendrait Ya Ya à la Chine, concluant 20 ans de recherche coopérative. Des centaines de personnes ont dit au revoir à Ya Ya le 8 avril lors d'un événement d'adieu au zoo avant son retour en Chine.

L'accord initial pour le séjour de Ya Ya aux Etats-Unis était de 10 ans. Il a été prolongé d'une décennie en 2013.

En février, un groupe d'experts chinois est arrivé au Zoo de Memphis pour vérifier l'état de santé de Ya Ya. Selon leurs évaluations, une maladie de la peau a causé une perte de poils, mais elle avait un bon appétit, des excréments normaux et un poids stable.

Un vétérinaire et un gardien du Zoo de Beijing sont arrivés au Zoo de Memphis le mois dernier et ont travaillé avec les experts de l'Association chinoise des jardins zoologiques, qui étaient arrivés plus tôt, pour se familiariser avec les habitudes de vie et les conditions d'alimentation de Ya Ya.

Ils ont également travaillé avec le personnel américain pour l'évaluation de l'élevage, des soins infirmiers et de la santé de Ya Ya et ont fait d'autres préparatifs pour son retour afin d'assurer un voyage en toute sécurité.

Le Zoo de Memphis a un système de gestion et des procédures de fonctionnement relativement avancés, a estimé le vétérinaire, notant que le poids et l'état de santé de Ya Ya étaient désormais stables.

Les gardiens du Zoo de Memphis enregistraient l'heure, le type et le poids de la nourriture fournie à Ya Ya chaque jour, ainsi que l'état de ses excréments, tandis que les vétérinaires effectuaient à temps des examens de santé. Ces données étaient fournies à la partie chinoise régulièrement, selon le vétérinaire.

"Pour mieux nous occuper de Ya Ya après son retour en Chine, nous avons également appris quelques gestes et commandes pour la formation comportementale auprès des gardiens américains à Memphis", a déclaré le gardien du Zoo de Beijing envoyé à Memphis.

Le vétérinaire a expliqué que le personnel chinois avait appris comment Ya Ya était nourrie et soignée à Memphis et avait eu quelques interactions avec elle.

Ya Ya s'est récemment nourrie de biscuits chinois afin que son système digestif s'adapte le plus rapidement possible. Une formation a également été menée pour l'aider à s'habituer à la caisse d'expédition pour le vol transatlantique.

Le Zoo de Memphis a nourri Ya Ya avec différents types de bambou, et la quantité qu'elle mangeait variait selon les saisons, a indiqué la gardienne Lauren Caskey au Zoo de Memphis, ajoutant que de la canne à sucre, des raisins, et des biscuits lui étaient également fournis.

Une attention particulière est nécessaire pour un panda vieillissant, et le personnel du zoo prend des notes détaillées sur le régime alimentaire de Ya Ya et examine attentivement sa bouche, son dos et ses mains quotidiennement, a déclaré Mme Caskey.

Selon elle, Ya Ya est drôle et aime être proche des gens. "Chaque fois que Ya Ya vous voit, elle vient toujours vous dire bonjour et vous pouvez voir un sourire sur son visage."

"Nous avons eu une merveilleuse occasion d'avoir nos collègues de Chine ici, et nous avons aidé à leur donner toutes les informations sur notre merveilleuse Ya Ya", a-t-elle déclaré.

"Ya Ya est si intelligente et s'adapte si bien, et je sais qu'elle se portera bien quand elle rentrera en Chine", a-t-elle indiqué. (Xinhua)