Mise en place de la semaine de travail de 4 jours au Kazakhstan

Bakou, 24 avril, AZERTAC

La semaine de travail de quatre jours sera introduite au Kazakhstan à partir du 1er juillet de l’année courante. Des modifications correspondantes ont été apportées au Code du travail de la République, le président du pays Kassym-Jomart Tokaïev a approuvé ces modifications, selon les médias locaux.

Le but des innovations apportées à la législation du travail de la République du Kazakhstan est de donner plus de temps aux résidents du pays pour se reposer.

Des semaines de travail de cinq et six jours sont également prévues par le Code du travail. Il est à noter que la durée de la semaine de travail est déterminée sur la base de l'accord entre les parties. Dans certaines organisations, les semaines de travail de cinq jours et de six jours peuvent être alternées.

Le dimanche est le jour de repos général, quelle que soit la durée de la semaine de travail. Les 2e et 3e jours de repos de la semaine de travail de cinq et de six jours sont déterminés conformément à la convention collective ou aux règles de discipline du travail.