Le programme du GP d’Azerbaïdjan 2023 de F1

Bakou, 24 avril, AZERTAC

Le Circuit urbain de Bakou est un tracé temporaire autour des rues de la capitale azerbaïdjanaise qui a accueilli sa première course de Formule 1 en 2016.

La course portait le titre de Grand Prix d’Europe lors de sa première saison, puis est devenue le Grand Prix d’Azerbaïdjan en 2017.

Le tracé de six kilomètres a été conçu par Hermann Tilke. Il comporte 20 virages et sa largeur varie de 13 mètres dans sa partie la plus large à seulement 7,6 mètres lorsqu’il serpente à travers le centre historique de la ville.

Après l'Australie, la Formule 1 va se diriger vers l'Azerbaïdjan et la ville de Bakou pour y disputer la quatrième manche du championnat du monde 2023.

Le Grand Prix d’Azerbaïdjan est programmé du 28 au 30 avril 2023 et il s’agira d’un week-end avec une course Sprint, la première de l’année sur les six programmées.

Le programme et les horaires du GP d’Azerbaïdjan 2023 de F1:

28 avril, vendredi

13h30 -14h30/ Essais libres 1

16h00-17h00 /Qualifications

29 avril, samedi

13h30-14h30 Essais libres 2 /Qualification Sprint

15h30 /Sprint

30 avril, dimanche

15h00 /Course