L’Azerbaïdjan et la Géorgie signent un accord de coopération en matière de défense

Bakou, 24 avril, AZERTAC

Le ministre azerbaïdjanais de la Défense, le colonel-général Zakir Hassanov, a rencontré le ministre géorgien de la Défense Juansher Burchuladze, qui est en visite officielle en Azerbaïdjan, a rapporté dans un communiqué le ministère de la Défense.

La délégation géorgienne a d’abord visité l’Allée des martyrs où elle a rendu hommage à la mémoire des martyrs, qui avaient sacrifié leur vie pour l’indépendance et l’intégrité territoriale de l’Azerbaïdjan, et a déposé une gerbe de fleurs devant la flamme éternelle.

Ensuite, le ministère de la Défense a organisé une cérémonie d’accueil officielle. Le ministre géorgien de la Défense a passé en revue le détachement d’honneur, les hymnes nationaux des deux pays ont retenti et le Livre d’honneur a été signé conformément au protocole.

Le colonel-général Zakir Hassanov a salué les visiteurs et a exprimé sa satisfaction de les voir en Azerbaïdjan. Le ministre azerbaïdjanais de la Défense a souligné que les réunions des chefs d’Etat jouaient un rôle important dans le développement des relations entre l’Azerbaïdjan et la Géorgie. Le ministre a souligné que les relations se développaient encore plus dans le domaine militaire comme dans les autres.

Le ministre azerbaïdjanais de la Défense a informé son homologue des provocations commises par l’Arménie en vue d’aggraver la situation à la frontière conventionnelle azerbaïdjano-arménienne et sur le territoire azerbaïdjanais, où les forces russes de maintien de la paix sont temporairement stationnées.

Exprimant sa satisfaction de sa visite en Azerbaïdjan, Juansher Burchuladze a noté qu’il existait une amitié traditionnelle et une confiance mutuelle entre les peuples azerbaïdjanais et géorgien. L’importance de tenir régulièrement de telles réunions ainsi que d’élargir les contacts dans le développement des relations entre les deux pays amis a été mise en valeur.

Les parties ont discuté en détail des questions relatives à la paix et à la sécurité dans la région, à l’élargissement de la coopération dans les domaines militaire, militaro-technique, militaro-éducatif et d’autres sujets d’intérêt mutuel.

Au cours de la rencontre, les parties ont échangé sur les perspectives de la coopération bilatérale et trilatérale entre l’Azerbaïdjan, la Türkiye et la Géorgie, ainsi que sur l’intensification des exercices conjoints et des réunions de travail.

L’accord de coopération en matière de défense entre le Gouvernement de la République d’Azerbaïdjan et le Gouvernement de Géorgie a été signé lors de la réunion dans un format élargi.

Les parties se sont offert des cadeaux et ont posé pour des photos souvenir.