L'Union européenne impose de nouvelles sanctions au régime syrien

Bakou, 25 avril, AZERTAC

L'Union européenne (UE) a inscrit 25 personnes et 8 entités affiliées au régime syrien sur la liste des sanctions, en lien avec la production et le trafic de drogue, selon l’Agence de presse Anadolu.

Selon un communiqué publié par la Commission européenne, la plupart des personnes et entités figurant sur la liste sont des producteurs et des trafiquants de drogue, notamment de Captagon.

La Commission a affirmé que le commerce de la drogue est devenu un modèle commercial dirigé par le régime en Syrie, faisant savoir que ce commerce contribuait à l'enrichissement des personnes au sein du régime et constituait une source de revenus pour celui-ci.

Et d'ajouter que les revenus provenant de ce commerce contribuent à la poursuite de la répression contre la population civile.

La liste des sanctions comprend des membres de la famille du président du régime, Bachar al-Assad, y compris ses cousins et d'autres personnes liées aux forces d'al-Assad, ainsi que des hommes d'affaires proches de sa famille et de ses services de renseignement.

La liste comprend la société russe d'ingénierie et de construction « Stroytransgaz » et la Compagnie générale des phosphates et des mines du ministère syrien du Pétrole, pour leur soutien au régime.

Avec les ajouts récents, le nombre de personnes sur la liste des sanctions de l'UE liées à la Syrie est passé à 322 et le nombre d'entités à 81.