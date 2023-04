Des casserolades dans toute la France à l'occasion de l'anniversaire de la réélection de Macron

Bakou, 25 avril, AZERTAC

Le premier anniversaire du second mandat du chef d'État français Emmanuel Macron a été accueilli avec des casserolades simultanées, ce lundi 24 avril, dans l'ensemble de la France, à 20 heures (UTC+2) sonnantes, indique l’agence de presse turque Anadolu.

Pour l’occasion, quelque 350 concerts de casseroles ont été organisés à travers le pays, contre la réforme des retraites, promulguée par le Président français, le 15 avril courant.

Quelques centaines de personnes se sont rassemblées peu avant l'heure du rendez-vous à la place de l'Hôtel de ville de Paris, selon le correspondant d'Anadolu, présent sur place.

Arborant des banderoles hostiles à l'égard de la réforme et de l'Exécutif et scandant des slogans à leur encontre, les manifestants ont également appelé à de meilleures conditions de travail pour les salariés ainsi qu'à un meilleur partage des richesses.

Exprimant leur détermination à ne rien lâcher face à la "sourde oreille" du gouvernement, les manifestants ont notamment entonné des chants révolutionnaires.

Pour rappel, plusieurs casserolades ont émaillé les déplacements du chef d'État français dans le pays au cours des derniers jours, ainsi que des membres du gouvernement.

La visite du ministre de l'Éducation nationale, Pap Ndiaye, à Lyon a été fortement perturbée, ce lundi, par une casserolade ainsi que la tentative de quelques manifestants de pénétrer dans le bâtiment de l'Institut national supérieur du professorat et de l'éducation (Inspe).

Le ministre a reporté sa visite prévue à 14 h 30 (UTC+2) à l'Inspe, à l'entrée duquel l'attendait une centaine de manifestants qui faisaient sonner leurs casseroles, leurs poêles et leurs seaux. "Nous aussi, on passera en force" criaient-ils, faisant référence à l'utilisation de l'article 49.3 de la Constitution française pour faire adopter la réforme des retraites.

Par ailleurs, la préfecture de Côte-d'Or a annoncé, ce lundi, l'interdiction d'une casserolade prévue à 20 h 00 sur la place de la Libération de Dijon, selon la presse locale.

Par voie de communiqué, le préfet de la région Bourgogne-Franche-Comté et de la Côte-d’Or, Franck Robine, a annoncé qu'il a émis un arrêté, faisant valoir "l’absence de déclaration" et les "troubles récurrents à l’ordre public et des violences commises contre les forces de l’ordre en marge des récentes manifestations à Dijon", pour annoncer l'interdiction de cette manifestation contre la réforme des retraites.

SM FB