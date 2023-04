Sofia, 25 avril, AZERTAC

Mardi 25 avril, à Sofia, s’est tenue la cérémonie de signature d’un mémorandum d’accord visant à encourager la coopération entre Bulgartransgaz (Bulgarie), Transgaz (Roumanie), FGSZ (Hongrie), Eustream (Slovaquie) et la Société pétrolière nationale de la République d’Azerbaïdjan (SOCAR).

Les présidents de la République d’Azerbaïdjan et de la République de Bulgarie, MM. Ilham Aliyev et Rumen Radev, ont pris part à la cérémonie de signature.

Le mémorandum d’accord a été signé par le ministre azerbaïdjanais de l’Énergie Perviz Chahbazov, le ministre bulgare de l’Énergie Rossen Hristov, le ministre hongrois des Affaires étrangères et du Commerce Peter Szijjarto, le ministre roumain de l’Énergie Virgil-Daniel Popescu et le ministre slovaque de l’Économie Karel Hirman.

Une allocution vidéo de la Commissaire européenne à l’Energie Kadri Simson a été projetée lors de la cérémonie de signature.

Le ministre azerbaïdjanais de l’Énergie Perviz Chahbazov, le ministre bulgare de l’Énergie Rossen Hristov, le ministre hongrois des Affaires étrangères et du Commerce Péter Szijjártó, le ministre roumain de l’Énergie Virgil-Daniel Popescu, le ministre slovaque de l’Économie Karel Hirman ont pris la parole lors de la cérémonie.

Ensuite, le président azerbaïdjanais Ilham Aliyev et le président bulgare Rumen Radev ont prononcé des discours.

Le mémorandum d’accord définit les orientations de la coopération entre la SOCAR et quatre gestionnaires de réseau de transport pour la fourniture de gaz supplémentaire de l’Azerbaïdjan vers l’Europe. Le gaz supplémentaire sera fourni via les systèmes de réseau de transport modernisés de la Bulgarie, de la Roumanie, de la Hongrie et de la Slovaquie, appelés « Maillon de la solidarité ».