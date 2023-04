« Le Grand rattrapage » : l’ONU veut remettre la vaccination sur la bonne voie

Bakou, 25 avril, AZERTAC

La pandémie de COVID-19 a privé des millions d'enfants de vaccins de routine et les pays doivent agir maintenant pour rétablir la couverture vaccinale essentielle à au moins les niveaux de 2019, a déclaré lundi l'agence de santé des Nations Unies, l'OMS, marquant le début de la Semaine mondiale de la vaccination, indique le site web de l’ONU.

Sous le slogan « Le Grand rattrapage » (The Big Catch-Up), l'Organisation mondiale de la santé (OMS) et ses partenaires aideront les pays à se remettre sur la bonne voie afin que davantage d'enfants et d'adultes soient protégés contre les maladies évitables.

Baisse de la vaccination

La pandémie a entraîné une baisse des niveaux de vaccination essentiels dans plus de 100 pays, entraînant une augmentation des épidémies de rougeole, de diphtérie, de poliomyélite et de fièvre jaune. On estime que 25 millions d'enfants n'ont pas été vaccinés rien qu'en 2021.

La baisse de la vaccination a été alimentée par des facteurs tels que des services de santé surchargés, des cliniques fermées et des perturbations dans l'importation et l'exportation de fournitures médicales telles que les seringues et les flacons.

Dans le même temps, les communautés et les familles ont connu des confinements, qui ont restreint les déplacements et l'accès aux services de santé, tandis que les ressources financières et humaines étaient limitées alors que les gouvernements répondaient à l'urgence. L'OMS a également souligné d'autres facteurs contributifs tels que les conflits, la crise climatique et la réticence à la vaccination.

La Semaine mondiale de la vaccination se déroule jusqu'à dimanche et l'OMS s'est associée au Fonds des Nations Unies pour l'enfance (UNICEF) ; Gavi, l’Alliance des vaccins ; la Fondation Bill & Melinda Gates ; et de nombreux autres partenaires mondiaux et internationaux.

Renforcement des services

Ils travaillent avec les pays pour renforcer les personnels de santé, améliorer la prestation des services de santé, renforcer la confiance et la demande de vaccins au sein des communautés, et combler les lacunes et les obstacles à la restauration de la vaccination.

L'objectif ultime est de veiller à ce que davantage d'enfants, d'adultes et de leurs communautés soient protégés contre les maladies évitables par la vaccination, leur permettant de vivre une vie plus heureuse et en meilleure santé.

Une attention particulière sera accordée aux 20 pays qui abritent les trois quarts des enfants qui n'ont pas été vaccinés en 2021, à savoir l'Afghanistan, la République populaire démocratique de Corée, la République démocratique du Congo, l'Éthiopie, l'Inde, le Pakistan, la Somalie et Birmanie.

L'OMS profite également de la semaine pour mettre en lumière les campagnes de vaccination réussies en cours dans plusieurs pays, ainsi que certains « points lumineux de la résilience », comme l'Inde, qui a connu une forte reprise de la vaccination essentielle l'année dernière, selon les premiers rapports. L'Ouganda a également maintenu des niveaux de couverture élevés pendant la pandémie.

Risques imminents

Catherine Russell, Directrice exécutive de l'UNICEF, a souligné la nécessité de s'unir pour renforcer les services, instaurer la confiance et sauver des vies.

« Les vaccins de routine sont généralement la première entrée d'un enfant dans son système de santé et donc les enfants qui manquent leurs premiers vaccins courent un risque supplémentaire d'être exclus des soins de santé à long terme », a-t-elle déclaré.

« Plus nous attendons pour atteindre et vacciner ces enfants, plus ils deviennent vulnérables et plus le risque d'épidémies mortelles augmente ».