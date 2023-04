Le président azerbaïdjanais s’entretient en tête-à-tête avec son homologue bulgare MIS A JOUR VIDEO

Sofia, 25 avril, AZERTAC

Le président de la République d’Azerbaïdjan Ilham Aliyev s'est entretenu en tête-à-tête, aujourd’hui à Sofia, avec le président de la République de Bulgarie, Rumen Radev.

Lors de l’entretien, il a été noté que les relations entre les deux pays revêtaient un caractère de partenariat stratégique.

Le président Rumen Radev a remercié son homologue azerbaïdjanais Ilham Aliyev d’avoir effectué une visite en Bulgarie pour prendre part à la signature du mémorandum d'accord entre les gestionnaires de réseau de transport de Bulgarie, de Roumanie, de Hongrie, de Slovaquie et la SOCAR et a dit espérer que le projet STRING « Maillon de la solidarité » serait mis en œuvre avec succès.

Le président Ilham Aliyev a exprimé sa gratitude à Rumen Radev pour l’avoir invité.

L’importance de la signature du mémorandum d'accord entre les gestionnaires de réseaux de transport de Bulgarie, de Roumanie, de Hongrie et de Slovaquie et la SOCAR, appelés « Maillon de la solidarité », a été soulignée lors de l’entretien. Les questions de coopération entre les deux pays ont fait l’objet de discussions et, à cet égard, la contribution de l’Azerbaïdjan, en tant que partenaire fiable, à l’assurance de la sécurité énergétique de l’Europe a été mise en valeur.

Au cours de l’entretien, les parties ont procédé à un échange de vues sur l’approfondissement de la coopération dans les domaines politique, économique, du transport, de l’énergie et autres.