Poste de contrôle à la frontière : la seule bonne voie vers la paix entre l’Azerbaïdjan et l’Arménie

Bakou, 25 avril, AZERTAC

Le site web français « Musulmansenfrance.fr » a publié un article d’Anastasia Lavrina, analyste politique et journaliste de télévision, consacré à la mise en place d’un poste de contrôle à la frontière entre l’Azerbaïdjan et l’Arménie.

L’AZERTAC présente le texte intégral de l’article ci-dessous :

« Quel État accepterait d’accorder volontairement le droit à un pays voisin d’introduire des munitions, des mines et des terroristes sur son territoire ? Je pense que la réponse ici est sans ambiguïté, aucune ! Dans ce cas, pourquoi l’Azerbaïdjan devrait-il faire cela ?

Le 10 novembre 2020, la deuxième guerre du Karabagh entre l’Arménie et l’Azerbaïdjan a pris fin. En seulement 44 jours, l’armée azerbaïdjanaise a libéré des villages et des villes de la longue occupation arménienne. Après la libération de la ville de Choucha, la « perle du Karabagh », l’armée arménienne a capitulé, se déclarant prête à signer un document de cessez-le-feu avec l’Azerbaïdjan. Mais le Premier ministre Nikol Pachinian a continué d’appeler Moscou pour demander au président Vladimir Poutine de l’aider et de mettre fin à la guerre. Bakou pouvait-il refuser et aller jusqu’au bout, en libérant par des moyens militaires toutes les régions azerbaïdjanaises qui restaient sous le contrôle de l’Arménie à cette époque ? Bien sûr, il en avait les moyens. Mais par souci d’humanité, l’Azerbaïdjan a donné son accord pour la signature d’une déclaration tripartite, qui pouvait également être considérée comme un accord de cessez-le-feu, entre les dirigeants de l’Azerbaïdjan, de l’Arménie et de la Russie, dans laquelle les parties s’engageaient à respecter des obligations clairement énoncées dans le document.

Presque immédiatement après la signature du document, l’Arménie a commencé à se répandre en déclarations revanchardes, appelant au déclenchement d’une nouvelle guerre pour reprendre le contrôle des territoires que, selon elle, elle avait perdus. La diaspora arménienne à travers le monde a intensifié ses activités de lobbying, notamment en France et aux États-Unis, dans le but de présenter l’Azerbaïdjan comme un « agresseur ». Le 15 novembre 2020, le Sénat français a adopté une résolution biaisée contre l’Azerbaïdjan exigeant des sanctions. Tel fut le « merci » arménien pour la bonne volonté de Bakou.

Deux ans après la signature de la déclaration tripartite, l’Arménie n’a pas rempli deux des points les plus importants. Les formations armées illégales arméniennes n’ont pas été retirées de la région du Karabagh en Azerbaïdjan, où les casques bleus russes sont temporairement déployés. En outre, les voies de transport entre les régions occidentales de la République d’Azerbaïdjan et la République autonome du Nakhitchevan afin d’organiser la libre circulation des citoyens, des véhicules et des marchandises dans les deux sens n’ont pas été ouvertes.

Mais le plus dangereux est que l’Arménie, se référant à la même déclaration tripartite, ait utilisé la route de Latchine, qui relie l’Arménie à la partie du Karabagh où vivent les Arméniens de souche, pour militariser la région. Des munitions, du matériel militaire, des armes, des mines, des groupes de sabotage et parfois des citoyens de pays tiers ont été introduits illégalement au Karabagh par cette route pendant plus de deux ans.

En décembre 2021, la principale candidate à la présidentielle française, Valérie Pécresse, accompagnée de plusieurs députés français, s’est rendue dans la ville de Khankendi, où elle a prononcé ses slogans anti-azéris. Comment est-ce possible ? Une candidate à la présidence d’un pays européen pénètre illégalement sur le territoire d’un État souverain, où elle mène sa campagne électorale. Et comment les actions des saboteurs arméniens sur le sol azerbaïdjanais, qui ont posé des mines précédemment livrées le long de la même route de Latchine, peuvent-elles être liées à l’agenda de paix ?

Le 4 juin 2021, deux journalistes azerbaïdjanais ont été tués par l’explosion d’une mine terrestre dans la région de Kelbédjer en Azerbaïdjan. Les forces armées arméniennes ont continué de commettre des actes criminels contre les citoyens azerbaïdjanais en minant les territoires du pays, ce qui constitue une violation flagrante des normes et principes fondamentaux du droit international humanitaire, y compris les exigences des Conventions de Genève de 1949. Près de 300 Azerbaïdjanais ont été victimes des mines terrestres posées par l’Arménie depuis la fin de la Seconde Guerre du Karabagh.

La cerise sur le gâteau du cynisme arménien a été l’apparition d’un milliardaire russe en fuite d’origine arménienne Ruben Vardanyan, qui s’est autoproclamé le représentant des Arméniens du Karabagh. Et il y est retourné par la route de Latchine.

Tout ce qui précède indique que tout au long de ces mois, l’Arménie n’a parlé de paix qu’avec des mots, mais a en fait continué à déstabiliser la situation dans la région. Bien sûr, lorsque les militants écologistes azerbaïdjanais se sont prononcés contre l’exploitation illégale des gisements dans les territoires sous le contrôle temporaire des casques bleus russes, une pluie de critiques est partie d’Arménie. Comment aurait-il pu en être autrement ? Après tout, par leurs actions, les éco-activistes azerbaïdjanais, entre autres, ont enlevé à Erevan la possibilité d’utiliser la route de Latchine pour exporter les ressources naturelles azerbaïdjanaises pillées du Karabakh vers l’Arménie. Et c’était une autre preuve que la route de Latchine était loin d’être utilisée par l’Arménie à des fins humanitaires, comme il était écrit dans la déclaration tripartite.

La patience des dirigeants et du peuple azerbaïdjanais n’est pas illimitée. Voyant la réticence d’Erevan à résoudre pacifiquement les problèmes, l’Azerbaïdjan a utilisé son droit souverain pour prendre le contrôle de sa propre frontière. Le 23 avril, afin d’empêcher le transfert illégal de main-d’œuvre, de munitions, de mines et d’autres équipements militaires de l’Arménie aux formations armées arméniennes sur le territoire de l’Azerbaïdjan, les unités du Service national des frontières de la République d’Azerbaïdjan ont établi un poste de contrôle à la frontière avec l’Arménie, au début de la route Latchine-Khankendi. Ainsi, une grosse croix a été mise sur les projets d’Erevan de poursuivre ses activités illégales sur les terres azerbaïdjanaises, retardant la signature d’un traité de paix.

L’Arménie spécule sur les droits des Arméniens de souche au Karabagh, ne poursuivant que ses propres objectifs égoïstes et poursuivant ses activités illégales dans la région. En revanche, l’Azerbaïdjan est prêt à intégrer les Arméniens de souche dans une société multiculturelle et tolérante, comme l’a déclaré à plusieurs reprises le chef de l’État. L’Azerbaïdjan abrite de nombreux groupes ethniques avec des droits et des opportunités égaux. A deux reprises, les autorités azerbaïdjanaises ont invité des représentants de la communauté arménienne du Karabagh à une réunion à Bakou, mais jusqu’à présent, il n’y a pas eu de réponse positive.

Par conséquent, au lieu de s’inquiéter de l’avenir des Arméniens de souche au Karabagh, Erevan devrait mieux penser à la communauté de l’Azerbaïdjan occidental, qui est actuellement engagée dans la protection des droits des Azerbaïdjanais qui ont été expulsés des territoires qui étaient leur patrie historique depuis des siècles et sont aujourd’hui appelés « Arménie ». Les membres du gouvernement arménien qui expriment leur mécontentement face à la mise en place du poste de contrôle pourront-ils répondre à la question : l’Arménie est-elle prête à donner le droit légal aux réfugiés azerbaïdjanais de retourner sur leurs terres historiques, puis d’assurer leur connexion sans entrave avec l’Azerbaïdjan ? Je pense que la réponse s’impose d’elle-même.

Par conséquent, en résumé, nous pouvons dire que les actions de l’Azerbaïdjan sont logiques et justifiées. L’Arménie doit remplir ses obligations, en laissant derrière elle les slogans revanchards et les rêves de la soi-disant « Grande Arménie », car il ne sera pas possible de changer la situation. L’autre jour, le Premier ministre arménien Nikol Pachinian a reconnu publiquement l’intégrité territoriale de l’Azerbaïdjan, et maintenant l’Arménie doit accepter les initiatives de paix du président Ilham Aliyev, entamer des négociations constructives pour parvenir à une paix globale fondée sur le droit international. C’est cette voie qui conduira toute la région vers la paix et la prospérité. »