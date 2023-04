Le sarrasin participe à la prévention des cancers aérodigestifs

Bakou, 25 avril, AZERTAC

Le sarrasin est source de vitamines B1, B2 et B3 qui participent au bon fonctionnement du cerveau, à la production des globules rouges et à la transmission de l’influx nerveux. Il apporte également de la vitamine B9 qui prise avant et pendant la grossesse, permet de prévenir une anomalie de la fermeture du tube neural, selon le site Doctissimo.

Côté minéraux, il n’est pas en reste : il contient 10 minéraux et oligo-éléments différents ! Parmi eux, le magnésium, minéral essentiel à tous nos métabolismes énergétiques ainsi qu’aux propriétés antifatigue et antistress, le fer dont le déficit entraine une fatigue généralisée ainsi que du phosphore et du manganèse qui aident à atténuer la fatigue. C’est donc l’aliment à inscrire à votre menu pour retrouver votre vitalité physique et intellectuelle.

Enfin, il est également source de calcium, un minéral indispensable tout au long de la vie, puisqu’il participe à la construction du squelette chez les enfants, préserve la densité osseuse à l’âge adulte et prévient l’ostéoporose à l’âge mûr.

C’est l’allié de nos bonnes bactéries

Le sarrasin fait partie des bêtes noires des virus, bactéries et autres agents pathogènes. La raison ? Il possède des vertus prébiotiques, autrement dit, il stimule la croissance et l’activité des bonnes bactéries présentes dans notre côlon. Renforcées par cet aliment, celles-ci seraient plus fortes contre les infections, préviendrait le développement du diabète de type 2 ainsi que les maladies neurodégénératives comme Parkinson et Alzheimer.

En 2017, des chercheurs de l’Inserm ont également pointé que le déséquilibre de la flore intestinale jouerait un rôle dans la survenue et l’aggravation des maladies articulaires inflammatoires2. Autre atout : toujours en 2017, une étude américaine publiée en 2017 indique que les prébiotiques permettent d’améliorer la qualité du sommeil.

Il est plein de bienfaits pour la santé

Grâce à sa richesse en fibres et en nutriments antioxydants (cuivre, zinc, manganèse), cette céréale participe à la prévention des cancers aérodigestifs (colon, estomac, œsophag). Une étude publiée en novembre 2017 dans la revue Jama indique également que la consommation de fibres aide à améliorer la survie des patients touchés par un cancer colorectal. Ses fibres ont aussi pour avantages de diminuer le risque de développer une maladie cardiovasculaire, infarctus en tête, en limitant l’absorption du mauvais cholestérol.

Il est aidé dans cette tâche par le potassium dont il est très riche (460 mg/100 g), un minéral qui participe à la régulation de la tension artérielle. Ses fibres ont également l’avantage de lutter contre le diabète de type 2 : selon des travaux de chercheurs de l’INSERM et du CNRS publiés dans la revue Cell du 9 janvier 2014, en ralentissant la vitesse de digestion, elles parviennent à réduire l’index glycémique du repas, diminuant ainsi le taux de sucre dans le sang et, par ricochet, la sécrétion d’insuline nécessaire à son utilisation ou son stockage.