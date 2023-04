Le ministre slovaque de l’Economie : Nous sommes prêts à coopérer avec l’Azerbaïdjan pour l’importation de gaz en Europe

Bakou, 25 avril, AZERTAC

« Aujourd’hui, en signant le mémorandum d’accord, nous envoyons un signal politique clair indiquant que nous sommes prêts à créer un nouveau corridor pour l’importation de gaz naturel en Europe, à coopérer avec nos partenaires, avec l’Azerbaïdjan et à contribuer à la diversification globale de l’approvisionnement en gaz », a estimé le ministre slovaque de l’Économie, Karel Hirman, dans son discours lors de la cérémonie de signature du « mémorandum d’accord pour encourager la coopération entre Bulgartransgaz (Bulgarie), Transgaz (Roumanie), FGSZ (Hongrie), Eustream (Slovaquie) et la Société pétrolière nationale de la République d’Azerbaïdjan (SOCAR) » à Sofia.

« La Slovaquie salue l’annonce de l’initiative des gestionnaires de réseau de transport de notre région d’utiliser et de moderniser les infrastructures existantes dans le but de garantir des approvisionnements supplémentaires en gaz en provenance d’Azerbaïdjan. Je voudrais exprimer le plein soutien du ministère de l’Economie de la Slovaquie à la réalisation de l’initiative de nos gestionnaires de réseau de transport visant à concrétiser le nouveau corridor entre l’Azerbaïdjan et l’Europe centrale et orientale et à la coopération avec la SOCAR », a déclaré le ministre.