Karel Hirman : L’Azerbaïdjan et la SOCAR sont des partenaires fiables et très équitables pour l’approvisionnement en pétrole

Bakou, 25 avril, AZERTAC

« Je suis ingénieur pétrolier et gazier et je me souviens très bien des décennies après l’effondrement de l’Union soviétique. Et je me souviens de ces nouveaux projets de production de pétrole de l’Azerbaïdjan après la chute de l’Union soviétique », a affirmé le ministre slovaque de l'Économie, Karel Hirman, dans son discours lors de la cérémonie de signature du « mémorandum d’accord pour encourager la coopération entre Bulgartransgaz (Bulgarie), Transgaz (Roumanie), FGSZ (Hongrie), Eustream (Slovaquie) et la Société pétrolière nationale de la République d’Azerbaïdjan (SOCAR) » à Sofia.

« L’Azerbaïdjan et la SOCAR sont des partenaires à long terme, fiables et très équitables pour l’approvisionnement en pétrole. Je crois que nous deviendrons de très bons partenaires durant la prochaine décennie et nous créerons ensemble une nouvelle ère dans la coopération de nos pays avec l’Azerbaïdjan », a estimé le ministre.