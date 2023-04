Le président bulgare : La coopération azerbaïdjana-bulgare s’est développée avec succès l’année dernière

Bakou, 25 avril, AZERTAC

« Je peux dire que le succès d’aujourd'hui est en grande partie dû à une coopération stratégique fiable et à long terme entre la Bulgarie et l’Azerbaïdjan », a affirmé le président bulgare Rumen Radev dans son allocution lors de la cérémonie de signature du « mémorandum d’accord pour encourager la coopération entre Bulgartransgaz (Bulgarie), Transgaz (Roumanie), FGSZ (Hongrie), Eustream (Slovaquie) et la Société pétrolière nationale de la République d’Azerbaïdjan (SOCAR) » à Sofia.

« Je voudrais exprimer ma gratitude au président Aliyev pour avoir accepté mon invitation de participer à l'événement d'aujourd'hui en tant qu'invité spécial. La coopération azerbaïdjanaise-bulgare s'est développée avec beaucoup de succès l'année dernière et se trouve maintenant à un nouveau niveau », a souligné le président bulgare.