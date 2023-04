Aujourd’hui, c’est la Journée internationale des pilotes

Bakou, 26 avril, AZERTAC

Le vingt-six avril a été désigné comme le Jour des Pilotes.

Célébrée pour la première fois en 2014, la Journée internationale des pilotes avait été imaginée un an plus tôt par l’IFALPA, la Fédération internationale des syndicats de pilotes, elle-même inspirée par le jour choisi par l’Association des pilotes de Turkish Airlines (TALPA) pour célébrer le vol inaugural du premier pilote turc. Mehmet Fesa Evrensev a joué un rôle important dans le développement de l’aviation turque, participant à des missions militaires aériennes dans les Balkans en 1912 et 1913 avant de devenir en 1944 membre de l’Association aéronautique turque (devenue Turkish Airlines).