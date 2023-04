Des scientifiques mondiaux se réunissent à Bakou pour discuter des questions sismologiques

Bakou, 26 avril, AZERTAC

Une conférence internationale sur les constructions parasismiques avancées AERS 2023, organisée par l’Université d'architecture et de construction d'Azerbaïdjan et avec le soutien du Ministère des Sciences et de l’Education et du Comité national d'urbanisme et d'architecture, a entamé ses travaux aujourd’hui à Bakou.

Cette conférence a réuni des scientifiques éminents azerbaïdjanais, turcs, américains, japonais, canadiens, italiens, britanniques, arabes, portugais, indiens et grecs.

Tout d’abord, une minute de silence a été observée en hommage à la mémoire des victimes du puissant séisme qui avait frappé la Türkiye en février 2023.

Gultchöhré Mammadova, professeur, présidente d’honneur de la conférence, recteur de l’Université d'architecture et de construction d'Azerbaïdjan, est intervenue. Elle a mis en valeur l’importance du sujet.

La conférence a été suivie par les exposés des scientifiques éminents.

La conférence durera deux jours.