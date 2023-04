Lancement de la Chaire ICESCO « Femmes, filles et sociétés » à l’Université Omar Bongo au Gabon

Bakou, 26 avril, AZERTAC

En présence de hauts responsables de plusieurs ministères et institutions gabonais, le siège de l’Université Omar Bongo à Libreville a abrité, lundi 24 avril 2023, la cérémonie de lancement officiel de la Chaire ICESCO « Femmes, filles et sociétés », dans le cadre du programme de coopération entre l’Organisation et la République du Gabon durant la période 2023-2027, visant à renforcer la recherche scientifique et pédagogique en matière de genre et de droits des femmes, et à contribuer au renforcement des capacités des femmes et des filles.

Dans une allocution enregistrée adressée à la cérémonie, Dr Salim M. AlMalik, Directeur général de l’ICESCO, a salué les efforts du Gabon pour consolider et promouvoir les droits des femmes et des filles, notamment la stratégie nationale de consolidation des droits des femmes et de réalisation de l’égalité des sexes, lancée en 2020 et qui a grandement contribué au renforcement de ces droits. Il s’est également félicité de l’accueil par l’Université Omar Bongo de cette Chaire, qui contribuera à la promotion de la recherche scientifique dans les disciplines liées aux femmes, aux filles et aux sociétés à l’intérieur et à l’extérieur du monde islamique.

Il a expliqué que la Chaire adoptera une approche multidisciplinaire, permettant une réflexion sur les mécanismes de diffusion de la culture de paix et de renforcement de la contribution des femmes et des filles à l’édification de sociétés prospères et cohérentes, et souligné que la réhabilitation sociale, économique et éducative des femmes et leur l’intégration dans les sciences et la technologie sont à même de réduire significativement la violence et la discrimination à leur égard.

Aussi, le Directeur général de l’ICESCO a réaffirmé la volonté de l’Organisation de mettre en œuvre des programmes de diffusion de la culture de paix et d’en assurer l’appui, dans le respect des valeurs d’une société juste et équitable, précisant que cette Chaire contribuera à déconstruire les stéréotypes, à atteindre le changement escompté et à édifier des sociétés justes et équitables pour nos générations présentes et futures.

Pour sa part, Professeur Patrick Mouguiama-Daouda, ministre de l’Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique, du Transfert de Technologies et de l’Éducation nationale, Président de la Commission nationale gabonaise pour l’éducation, les sciences et la culture, a indiqué que le lancement de la Chaire, qui intervient à l’occasion de la Journée nationale de la femme au Gabon, est une affirmation du grand intérêt que le gouvernement gabonais accorde à l’amélioration des conditions des femmes dans la société et à la réalisation de l’égalité des sexes. Il a également remercié le Directeur général de l’ICESCO pour son souci de développer la coopération entre le Gabon et l’Organisation dans les domaines de compétence de cette dernière.

Dans son allocution, Dr Mesmin Noël Soumaho, Doyen de l’Université Omar Bongo, s’est félicité de l’accueil par l’Université des activités de la Chaire ICESCO “Femmes, filles et sociétés”, soulignant que la Chaire servira de centre d’étude et d’évaluation des mesures gouvernementales visant à lutter contre les inégalités des sexes et à faire du Gabon un exemple à suivre dans ce domaine.

Mme Ramata Almamy Mbaye, Cheffe du Secteur des sciences humaines et sociales à l’ICESCO, a indiqué, dans une allocution prononcée en son nom par M. Marcel Kouka, Secrétaire général de la Commission nationale gabonaise pour l’éducation, les sciences et la culture, que cette Chaire contribuera au renforcement des efforts de l’Organisation dans la promotion de la femme et la consolidation de la paix, à travers le développement de programmes de recherche multidisciplinaires.