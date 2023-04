Le ministère des Affaires étrangères d’Azerbaïdjan : Nous condamnons fermement l’inauguration d’un monument à l’opération terroriste « Nemesis » à Erevan

Bakou, 26 avril, AZERTAC

« Nous condamnons fermement le dévoilement d’un monument dédié à l’opération terroriste « Nemesis » à Erevan, capitale de l'Arménie, le 25 avril 2023.

La préparation de ce monument avec la permission et l’approbation des autorités compétentes de l’Arménie, la participation d’un adjoint au maire arménien, membre du parti au pouvoir, ainsi que d’autres personnalités officielles à la cérémonie de dévoilement est la promotion de la politique terroriste par l’Arménie et la propagande d’actes terroristes perpétrés tout au long de l’histoire », a indiqué le ministère azerbaïdjanais des Affaires étrangères dans une déclaration concernant le monument dédié à l’opération terroriste « Nemesis » en Arménie.

La déclaration se lit comme suit : « Au cours de l’opération terroriste « Nemesis » visant les responsables de la République démocratique d »Azerbaïdjan, ainsi que l’Empire ottoman, les hauts responsables de l’État ottoman, ainsi que l’ancien Premier ministre d’Azerbaïdjan Fatali Khan Khoïski, l’ancien vice-président du parlement azerbaïdjanais Hassan Bey Aghaïev, l’ancien ministre azerbaïdjanais de l’Intérieure Behboud Khan Djavanshir, l’ancien Premier ministre azerbaïdjanais Nassib Bey Youssifbeyli ont été tués en 1920-1922.

Il est bien connu de tous que l’ASALA et d’autres organisations terroristes arméniennes promus en Arménie au niveau de l’État ont commis plus de 235 actes terroristes dans 22 pays et tué 24 diplomates turcs en 1970-1980. Depuis la fin des années 1980, l’Arménie a commis une trentaine d’actes terroristes à grande échelle contre l’Azerbaïdjan, notamment des attentats à la bombe contre les bus et le métro, et la population civile a été la cible de terroristes.