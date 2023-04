Soudan : 72 % des hôpitaux dans les zones de combats sont désormais « hors service »

Bakou, 26 avril, AZERTAC

Le Syndicat des médecins soudanais a déclaré mercredi que 72% des hôpitaux situés dans les zones frontalières des affrontements entre l'armée et les Forces de soutien rapide (FSR) sont désormais « hors service ».

Cela ressort d'un communiqué publié par le Syndicat sur Facebook, concernant la situation dans les hôpitaux jusqu'au 25 avril, correspondant au onzième jour consécutif des affrontements.

« 72% des hôpitaux adjacents à nos zones d'affrontements confinées sont hors service. Sur 82 hôpitaux de base de la capitale et des Etats, il y a 59 hôpitaux qui ne fonctionnent plus », lit-on de même source.

Le syndicat a déclaré que « 14 hôpitaux ont été bombardés et 19 autres ont été évacués de force ».

Il a également indiqué que "sur 82 hôpitaux de base dans la capitale et les États, il y a 23 hôpitaux totalement ou partiellement opérationnels, dont certains ne fournissent que des services de premiers secours, et sont également menacés de fermeture en raison du manque de personnel médical, fournitures médicales, courant d'eau et d'électricité."

Dans ce contexte, le Syndicat a rapporté que « 6 ambulances ont été attaquées par les forces militaires, et d'autres n'ont pas été autorisées à passer pour transporter des patients et apporter des secours ».

Le Syndicat a joint à sa déclaration une liste des hôpitaux bombardés et évacués, ainsi que ceux menacés d'être hors service ou qui le sont déjà en raison du bombardement, du manque de personnel, de fournitures médicales, ou de l'interruption de l'approvisionnement en eau et en électricité comme conséquences des affrontements incessants.

Depuis le 15 avril, le Soudan est le théâtre d'affrontements entre l'armée et les « Forces de soutien rapide » à Khartoum et dans d'autres villes. Les deux parties ont échangé des accusations selon lesquelles chacune d'elles aurait lancé une attaque contre le quartier général de l'autre, en plus d'allégations de contrôler les positions appartenant à chacune d'elles.

En 2013, les FSR ont été constituées pour soutenir les forces gouvernementales dans leur lutte contre les mouvements armés rebelles dans la région du Darfour (ouest). Ces unités paramilitaires ont par la suite assumé des missions, notamment la lutte contre la migration irrégulière aux frontières et le maintien de l’ordre, avant d’être qualifiées de « rebelles » par l’armée après le déclenchement des hostilités.