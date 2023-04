L’Azerbaïdjan est représenté à une conférence du Comité européen sur la démocratie et la gouvernance

Strasbourg, 26 avril, AZERTAC

Le Comité européen sur la démocratie et la gouvernance (CDDG) a organisé la conférence intitulée « L'administration publique verte dans le contexte de la bonne gouvernance démocratique : Échange de bonnes pratiques européennes », en coopération avec la présidence islandaise du Comité des Ministres du Conseil de l'Europe, le 26 avril 2023 à Strasbourg.

Les représentants des Etats membres du Conseil de l’Europe participent à la conférence de CDDG. L’Azerbaïdjan y est représenté par un représentant du département de la politique étrangère de l'administration présidentielle.

La lutte contre les problèmes liés au climat et à l'environnement est une priorité pour de nombreux gouvernements des États membres du Conseil de l'Europe, car le monde connaît de plus en plus de phénomènes météorologiques erratiques, entraînant des sécheresses, des inondations et des vagues de chaleur, avec des conséquences néfastes pour les populations et les écosystèmes. Le sixième rapport d'évaluation du Groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat (GIEC), publié en mars 2023, souligne l'urgence de la situation en indiquant que "pour être efficace, l'action climatique doit s'appuyer sur un engagement politique, une gouvernance à plusieurs niveaux bien alignée, des cadres institutionnels, des lois, des politiques et des stratégies, ainsi qu'un meilleur accès au financement et à la technologie. Des objectifs clairs, une coordination entre plusieurs domaines politiques et des processus de gouvernance inclusifs facilitent une action climatique efficace. Les instruments réglementaires et économiques peuvent favoriser des réductions d'émissions importantes et la résilience climatique s'ils sont développés et appliqués à grande échelle".

La conférence permettra notamment de présenter les bonnes pratiques des États membres et des organisations internationales, de discuter des opportunités et des défis pour l'administration publique aux niveaux local, régional et national en vue d'identifier des recommandations. Les discussions porteront essentiellement sur la manière d'intégrer les considérations relatives à l'environnement et au changement climatique dans le processus décisionnel à tous les niveaux.