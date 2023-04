Lando Norris : J’ai hâte d’être à Bakou

Bakou, 26 avril, AZERTAC

Lando Norris est impatient de tester les évolutions qu’apportent McLaren F1, ainsi que le nouveau format du Sprint, ce week-end lors du Grand Prix d’Azerbaïdjan. Le pilote britannique revient sur sa préparation et donne ses objectifs en vue du week-end, selon le Motorsport.

"J’ai hâte d’être à Bakou et de reprendre la compétition. Ces trois semaines de repos ont été productives, avec du travail en simulateur et des analyses avec mes ingénieurs, mais j’ai aussi pris le temps de me reposer et de me ressourcer avant quelques semaines bien remplies" a déclaré Norris.

"Je suis également ravi que nous soyons sur un autre circuit urbain et que nous essayions le nouveau format de Sprint. Il sera intéressant de voir comment cela fonctionne et j’espère que les fans l’apprécieront."

"Le circuit est étroit, il est donc plus important que jamais de bien le maîtriser car il y a beaucoup de possibilités d’erreurs. C’est d’autant plus important que nous optimisons et apprenons tout ce que nous pouvons sur les nouvelles pièces que nous apportons ce week-end."

Piastri s’est assuré d’être prêt le plus rapidement

Oscar Piastri va retrouver un circuit qu’il ne connait qu’avec la F2, et il révèle que son équipe a surtout misé sur la préparation des réglages, de sorte à ne pas souffrir du manque de roulage dû au format, qui ne laisse qu’une séance d’essais libres.

"Je suis impatient à l’idée de courir à Bakou et je me sens reposé après la pause de trois semaines. J’ai déjà couru ici en Formule 2 et c’est un circuit sympa avec la ville et le château en toile de fond."

"C’est un circuit difficile du point de vue des réglages de la voiture, en raison de la longue ligne droite, combinée aux sections plus sinueuses. Nous avons beaucoup travaillé dans le simulateur pour être sûrs d’être prêts vendredi, surtout avec le format Sprint, que j’ai hâte d’aborder pour la première fois en Formule 1."

"J’espère poursuivre sur la lancée de l’Australie, où j’ai marqué mes premiers points en F1. Nous avons encore beaucoup de travail à faire et un long chemin à parcourir, donc je vais continuer à travailler dur."

Le début d’un "large plan" d’évolutions

Andrea Stella révèle que McLaren a continué à travailler dur pour préparer les évolutions sur lesquelles l’équipe mise grandement : "Nous arrivons à Bakou après un solide résultat en Australie, une courte période loin de la piste pour nous recentrer et avec un bon moral dans l’équipe."

"Nous sommes donc prêts pour la première double course de la saison. Bien que le résultat obtenu en Australie soit positif, nous savons qu’il nous reste encore beaucoup de travail à faire et cette période loin de la piste a en fait été très chargée à l’usine."

"Nous apportons également de nouvelles pièces sur la MCL60. Même si nous reconnaissons qu’à Bakou, nous ne verrons peut-être pas immédiatement les avantages de ces nouveautés, ce n’est qu’une des nombreuses étapes d’un plan plus large visant à nous faire progresser au championnat des constructeurs."

"L’équipe est également impatiente de participer au premier week-end du nouveau format Sprint. Sur un circuit urbain, il y a toujours plus de risques associés à des événements comme celui-ci, mais l’équipe s’est bien préparée et nous sommes impatients de reprendre la course."